Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Eylül Perşembe saat 12.54 itibariyle Türkiye’de 100 milyon doz aşıya ulaşıldığını açıkladı. Bakan Koca, yeri aşıyla ilgili de müjde verdi?

Yerli aşı kaç doz yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen açıklamasını gerçekleştirdi. Yerli aşı için Bakan Koca, “Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

Yerli aşının kaç doz olacak uygulanacağı konusunda ise Bakan Koca bir açıklama yapmadı. Ancak yerli aşı gibi inaktif olan Sinovac aşısında 3. dozun koruyuculuğu 5-6 kat daha arttırdığını belirtti.

Bakan Koca, “Öncelikle Sinovac ile aşılamaya başladık. İnaktif aşının takibinde ikinci dozdan üç ay sonra koruyuculuğu azalıyor. Bu sebeple Bilim Kurulu hatırlatma dozu kararı aldı. mRNA hatırlatma gerekli olacak mı? İsrail'e bakınca hatırlatma gerekecektir. Hatırlatma dozu inaktif aşı olanlar için önemli. 15 milyon kişi inaktif aşı yaptırdı. 6 milyon kişi hatırlatma dozu yaptırmadı. Vatandaşların erken dönemde 3.dozları yaptırmalı. Koruyuculuk 5-6 kat artıyor. mRNA için şimdilik gerekmiyor ama önümüzdeki günlerde bu konuda farklı açıklamalar yapabiliriz” dedi.