Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 106 milyon doz aşı yapıldı. Aşı olmayan ya da 3.doz aşı için yerli aşıyı bekleyen pek çok vatandaş bulunuyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı bir açıklamada aşının acil kullanım onayı almasının ardından ekim ayı gibi seri üretime geçilebileceğini belirtmişti. Yerli aşı için gönüllü olmak isteyenler ise bunun mümkün olur olmadığını merak ediyor.

Yerli aşı için kim gönüllü olabilir? Turkovac gönüllüsü nasıl olunur?

Turkovac aşısı için bin 100’ün üzerinde gönüllü üzerinde çalışmalar sürüyor. Aşı gönüllüsü olmak içinse E Nabız’a giriş yapmanız gerekli. E Nabız’a TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. E Nabız şifreniz yoksa sisteme e devlet şifrenizle de bağlanabilirsiniz. Açılan anasayfada ise ‘Aşı Gönüllüsü ol’ bölümü bulunuyor. Buraya tıkladıktan sonra aşı gönüllüsü olmaya uygun olup olmadığınız belirtiliyor. Şayet gönüllü olmaya uygunsanız başvuru adımını tamamlayabiliyorsunuz.

Aşı gönüllüsü olmak için başvuru yaptığınızda tam doz aşılıysanız; talebiniz kabul edilmiyor.