Yerli aşı gönüllüsü nereden nasıl olunuyor? Salgının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı tedariki sorunları sebebiyle yerli aşı son derece önemli. Bu sebeple ülkemizde aşı çalışmaları yürütülüyor. Yerli aşı çalışmaları kadar aşılar için gönüllü olmak da son denece önemli. Peki, yerli aşı için nasıl gönüllü olunur?

Yerli aşı için gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında aşı yaptırdı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 27 Mart 2021'de VLP aşısında Faz-1 aşamasına geçildiğini bildirdi.

Bugün Faz-1 çalışmalarının devam ettiği noktada Bakan Varank ile gönüllü olduklarına işaret eden Mandal, "2 Nisan 2020'de Türk bilim insanlarına güvenin demiştik. Türk bilim insanları dünyadaki var olanlar aşıların da üzerine de çıkarak en iyi şekilde tasarlayacaklar. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında TÜBİTAK tarafında desteklenen 7 aşı adayımız var. Bunlardan birisi şu an Faz-1 aşamasında. Biz buna gönüllü olduk. İnşallah gelecek haftadan itibaren diğer aşı adayımız inaktif aşı adayı. O da başlayacak Ankara Şehir Hastanesinde" dedi.

Mandal, diğer bir aşının da yakın zamanda denemelere başlayacağını bunun için başvurunun yapılacağını belirtti. Türkiye'deki bilim insanlarına güvenilmesi gerektiğini söyleyen Mandal, "Türkiye bilimi ve teknolojiyi takip eden bir ülke değil üreten geliştiren bir ülke. Ben bunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün halkımıza, öğrencilerimize gönüllü olmalarını öneriyorum. Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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