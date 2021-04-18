  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

Dörtyol Belediye Başkanı Serdar Arseven'e konuştu!

Lince boyun eğen Erkan Oğur'a İbrahim Kalın'dan cevap: Birlikte susmaya karar vermiştik fakat...

'Ali Kırca'ya iki kez kırıldım' diyen Ayşenur Arslan, o konuya girmedi 'Mahallenin or...usu ben miyim?'

Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak!

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İslam'ı ayrıştıran tüzüğü imzalamamıştı... Fransız askerlerden Türk başkana ölüm tehdidi!

Dünyaca ünlü hafızlar katılıyor! İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları, milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor

Terör örgütü PKK/YPG'den 'Deyr ez-Zor' taktiği

Benzin dökerek yakmaya çalıştılar! Bakan Soylu, büyük skandalı paylaştı
Sağlık Yerli aşı için gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu
Sağlık

Yerli aşı için gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu

Yerli aşı için kim nasıl gönüllü olabilir? Tüm toplumun aşılanması için yerli ve milli aşı son derece önemli. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması yürütülüyor. Pek çok kişi yerli aşı için nasıl nereden gönüllü olabileceklerini araştırıyor. Peki, yerli aşı gönüllüsü olmak için ne yapmak gerekiyor? Yerli aşı gönüllü olma şartları

Yeniakit Publisher
2021-04-18 00:15:00 -
Yerli aşı için gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu

Yerli aşı gönüllüsü nereden nasıl olunuyor? Salgının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Aşı tedariki sorunları sebebiyle yerli aşı son derece önemli. Bu sebeple ülkemizde aşı çalışmaları yürütülüyor. Yerli aşı çalışmaları kadar aşılar için gönüllü olmak da son denece önemli. Peki, yerli aşı için nasıl gönüllü olunur?

Yerli aşı için gönüllü nasıl olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Onkoloji Hastanesi'nde TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasında aşı yaptırdı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 27 Mart 2021'de VLP aşısında Faz-1 aşamasına geçildiğini bildirdi.

Bugün Faz-1 çalışmalarının devam ettiği noktada Bakan Varank ile gönüllü olduklarına işaret eden Mandal, "2 Nisan 2020'de Türk bilim insanlarına güvenin demiştik. Türk bilim insanları dünyadaki var olanlar aşıların da üzerine de çıkarak en iyi şekilde tasarlayacaklar. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında TÜBİTAK tarafında desteklenen 7 aşı adayımız var. Bunlardan birisi şu an Faz-1 aşamasında. Biz buna gönüllü olduk. İnşallah gelecek haftadan itibaren diğer aşı adayımız inaktif aşı adayı. O da başlayacak Ankara Şehir Hastanesinde" dedi.

Mandal, diğer bir aşının da yakın zamanda denemelere başlayacağını bunun için başvurunun yapılacağını belirtti. Türkiye'deki bilim insanlarına güvenilmesi gerektiğini söyleyen Mandal, "Türkiye bilimi ve teknolojiyi takip eden bir ülke değil üreten geliştiren bir ülke. Ben bunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün halkımıza, öğrencilerimize gönüllü olmalarını öneriyorum. Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" değerlendirmesini yaptı. 

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kim nereden aşı randevusu alabilir?
Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kim nereden aşı randevusu alabilir?

Sağlık

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kim nereden aşı randevusu alabilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay
Medya

Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay

TRT 1’de yayına girdiği günden büyü ilgi gören Teşkilat dizisinde seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Dizinin 7. Bölümünde Zayed Fadi Met..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor
Gündem

Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay