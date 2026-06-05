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Gündem CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor
Gündem

CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı! Dosyalar inceleniyor

CHP'li Adalar Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı. İnceleme kapsamında 6'sı işyeri 24 imar dosyası mercek altına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adalar Belediyesi'ne yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen gizli bir soruşturma kapsamında belediye binasına gelen emniyet güçleri, ruhsat ve imar işlerinde usulsüzlük iddiaları üzerine çok sayıda evrakı inceleme altına aldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri, alınan bir ihbar ve yürütülen teknik/fiziki takip neticesinde Adalar Belediyesi'ne intikal etti. Belediye binasında arama ve inceleme faaliyetlerine başlayan mali polisler, kritik birimlerdeki evrakları tek tek kontrol etti.

6'SI İŞ YERİ 24 İMAR DOSYASINA EL KONULDU

Operasyonun odağında, ilçedeki imar usulsüzlükleri ve kaçak yapılaşmaya göz yumulduğu iddiaları yer alıyor. Soruşturma kapsamında mercek altına alınan belgeler arasında, 6'sı ticari iş yerine ait olmak üzere toplam 24 imar dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Mali Şube ekipleri, yaptıkları saatler süren incelemelerin ardından usulsüzlük yapıldığı öne sürülen imar ruhsatlarına, resmi yazışmalara ve çeşitli dijital/fiziki evraklara el koydu. El konulan çuvallar dolusu belge, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve önümüzdeki günlerde gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

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