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Sağlık Yerli aşı delta virüse karşı etkili mi? Turkovac delta varyanta karşı etki gösteriyor mu?
Sağlık

Yerli aşı delta virüse karşı etkili mi? Turkovac delta varyanta karşı etki gösteriyor mu?

Yerli aşı varyantalara karşı etkili mi? Yerli ve milli aşı Turkovac’ın seri üretime geçip uygulanması milyonların en büyük beklentisi. Yerli aşı yaptırmak isteyenler ise varyantlara karşı Turkovac’ın ne kadar etkili olduğunu merak ediyor. Peki, yerli aşı mutasyonlara karşı etkili mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:14:00 -
Yerli aşı delta virüse karşı etkili mi? Turkovac delta varyanta karşı etki gösteriyor mu?

Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele veriyor. Uzmanlar salgının bir süre daha bizlerle olacağını bu sebeple vakit kaybedilmeden aşı olunması gerektiğini ifade ediyor. Yerli aşı Turkovac’ın ise sene sonuna kadar seri üretime geçmesi bekleniyor. Peki, Turkovac varyantlara karyı etkili mi?

Yerli aşı delta virüse karşı etkili mi? Turkovac delta varyanta karşı etki gösteriyor mu?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını anımsattı.

ERÜ'nün projesiyle, Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını aktaran Çalış, "Delta varyantını izole ettik. Delta varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede sonuçlanacak. Alfa varyantında olduğu gibi bunda da çok etkili olmasını bekliyoruz. Ekibimiz hızlı bir şekilde çalışıyor, belki bir ay içinde Delta varyantına TURKOVAC'ın etkisini gösterebileceğiz" diye konuştu.

Çalış, ERÜ ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz 3 çalışmalarının ise Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdüğünü hatırlattı.

Aşının birçok merkezde gönüllülere uygulandığını belirten Çalış, "ERÜ'de de Faz 3 çalışmalarını arkadaşlarımız takip ediyor. Çok iyi gidiyor. Biz hiç aşı olmamış vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısına gönüllü olmaya davet ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Çalış, daha önce iki doz aşı olanların TURKOVAC'ı üçüncü doz olarak yaptırmasına ilişkin de Sağlık Bakanlığının çalışma yürüttüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızdan iki doz aşı olanlar da üçüncü doz olarak TURKOVAC yaptırabilirler. Şu an sanırım 5 merkezde yapılıyor ama Bakanlık bunu 25-30 merkez olarak hesaplıyor. İnşallah en kısa sürede diğer merkezler de açılır. Çünkü farklı şehirlerden de gönüllü başvuruları oluyor, bizler de bu merkezlerin bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem faz-3 çalışmalarındaki gelişmeler hem de üçüncü doz TURKOVAC çalışmalarıyla beraber, iki çalışmanın ön sonuçları değerlendirilerek, en kısa sürede acil kullanıma geçileceğini düşünüyorum."

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