Yerli Anti-Radyasyon Füzesi’nin ismi resmen duyuruldu!

Türk savunma sanayii şirketlerinin milli imkanlarla AKBABA adında bir Anti-Radyasyon Füzesi geliştirdiği bir süredir biliniyordu. 30 Haziran 2021 tarihinde ANADOLU KARTALI 2021 Eğitimi kapsamında düzenlenen Basın ve Seçkin Gözlemci Günü esnasında, AKBABA’nın ismi de resmen zikredildi.

Etkinlik esnasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi kapsamında geliştirilen TUSAŞ TF-X savaş uçağı ile ilgili olarak yerli/yabancı basın mensupları ile yabancı askeri personellere yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunum esnasında MMU TF-X’in, hava-yer mühimmatı olarak AKBABA’yı da kullanacağı bilgisi paylaşıldı.

Geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden AKBABA, Hv.K.K.lığı envanterinde halihazırda bulunan AGM-88 HARM tipi Anti-Radyasyon Füzesi’nin yerini alacak. Milli Anti-Radyasyon Füzesi AKBABA’nın, HARM ile benzer fiziki özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

AKBABA Anti-Radyasyon Füzesi’nin program takviminin son durumu henüz bilinmezken, konuyla ilgili birtakım ipuçları mevcut. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, geçtiğimiz aylarda Coşkunöz Savunma ve Havacılık’a bir ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası şirket tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Ziyaret esnasında yurtiçinde, ROKETSAN, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE, TUSAŞ gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim yapılan ürünler hakkında bilgileri verildi. Füze sandık imalatları, Bora, Atmaca, Hisar –A/O, Cirit, Sarp, SOM, Akbaba, Sarp, MİLGEM gibi projelerin imalat prosesleri yerinde gözlemlendi."

Kaynak: SavunmaSanayiST.com