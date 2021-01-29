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Ekonomi Yerli Akaryakıtçılar: Bizi küresel petrol baronlarına ezdirmeyin!
Ekonomi

Yerli Akaryakıtçılar: Bizi küresel petrol baronlarına ezdirmeyin!

Türkiye akaryakıt sektörünün yüzde 80’den fazlasını kontrol eden yabancı uluslararası akaryakıt devlerini kollayan uygulamalar, sektörde yüzde 14.32 gibi hiç de azımsanmayacak bir oranı ifade eden yerli akaryakıt dağıtım şirketlerinin belini büküyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:32:00 -
Yerli Akaryakıtçılar: Bizi küresel petrol baronlarına ezdirmeyin!

Yerli firmaların kapısına kilit vurulmasına neden olan uygulamalara ilişkin Akit’e ortak bir mektup gönderen yerli küçük ve orta ölçekli akaryakıt dağıtım firmaları, enerji piyasasını düzenlemek amacıyla oluşturulan mevzuatın tümüyle yerli firmaları bitirmeye yönelik bir düzene dönüştüğüne dikkat çekerek “imdat” çağrısında bulundular.

5 milyon ceza mı olur!

Yerli firmalar, içinden çıkılmaz bürokratik yükümlülükler ve en küçük bir ihlalde 5 milyon liradan başlayan para cezalarının tamamen Türkiye akaryakıt piyasasını elinde tutan yabancı şirketlerin ekmeğine yağ sürdüğünü belirterek, ekonomi yönetiminden “yerli ve milli” akaryakıt sektörünü bitirmeye yönelik uygulamalara neşter vurulmasını istedi. 

Çözüm önerileri

Akaryakıt firmalarının mektubunda, çözüm önerileri ise şu şekilde sunuldu: “Fahiş ceza miktarlarını makul meblağlara indirilebilir. Bir bayinin hatası için hiçbir suçu olmayan dağıtım firmasını ve ona bağlı diğer 49 bayiyi cezalandırmaktan vazgeçilebilir. Akaryakıt için tutulan ulusal stokta, tıpkı LPG piyasasında olduğu gibi yüzde ikiden küçük pazar payına sahip firmalar için muafiyet getirilebilir. Otomasyon ile ilgili sorumluluğu akaryakıt dağıtıcısı yerine, otomasyon hizmetini sağlayan ve bu işin uzmanı olan otomasyon firmalarına vermekle ilk adımlar atılabilir.”

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