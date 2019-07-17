Yerköyspor yeni sezonu açtı

Bu sezon Kayseri Birinci amatör kümede mücadele edecek olan Yerköyspor camiası sezon açılışyemeğinde bir araya geldi. Yemekte, kulübün 35. kuruluş yıldönümü de kutlandı.

Kayseri 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yerköyspor 2019-2020 Sezonunu Yönetim Kurulu’nun düzenlediği bir yemekle açtı.Yönetim Kurulu, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı yemekte bir konuşma yapan Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Şahin, ’’Acısıyla tatlısıyla 2018-19 sezonunu çok şükür alnımızın akıyla tamamladık. Emeği geçen futbolcularımız başta olmak üzere teknik heyetimize bize destek veren Yerköy ve Yahyalı Halkına yönetim kurulu adını teşekkür ediyorum. İnşallah 2019-2020 sezonunun daha iyi geçeceğine inancımız sonsuzdur. Ülkemizde amatör liglerde mücadele eden takımların sorunları malumdur. Sportif mücadelenin ötesinde maddi ve manevi birçok spor dışı sorunlarla mücadele ediyoruz. İnşallah bu sene de bu sorunların üstesinden geleceğiz. Tabii bu sorunların üstesinden hep beraber futbolcu kardeşlerim, teknik ekipteki ve yönetim kurulundaki kardeşlerim ve taraftarımızla birlikte el ele vererek geleceğiz.” dedi. Yerköysporun hedeflerinden de bahseden Başkan Hacı Yusuf Şahin “Bu sene farklı bir heyecan içindeyiz. 1984 yılında kurduğumuz Yerköysporun bugün 35. yaş gününü de kutluyoruz. 35 sene dimdik ve mücadeleyi bırakmadan bu noktaya geldik. Bu 35 seneye baktığımız zaman Fenerbahçe’de de forma giymiş İlhan Parlak’ı bu Kulüp Türk Futboluna kazandırdı. Bunun yanı sıra PTT 1 Ligde, 2. Ligde 3. Ligde top koşturmuş sporcular yetiştirdik. Bu örnekler bizim amatör liglerin kuruluş amacına ve ruhuna uygun işler yaptığımızın göstergesidir. 35 senenin göze çarpan ilk meyveleri bunlar. Biz ilkelerimizle, prensiplerimizle bugüne geldik; inşallah yarını da bu yolda giderek yaşayacağız. Sportif başarı elbette ki önemli bir amaç ama biz 35 yıllık geçmişimizde ahlaki duruşu her şeyin üstünde tuttuk. Yerköysporu değer yapan bu ilkeleridir. O yüzden siz sporcu kardeşlerimizden saha içinde ve dışında Yerköyspor’un bu ilkelerine sadık kalıp örnek sporcular olmanızı istiyorum.” dedi. Yerköy sporun hedeflerinden de bahseden Başkan Şahin “İnşallah yönetim olarak Siz sporcu kardeşlerimizle birlikte taraftarımızın da desteğini alarak Süper Amatör Lige çıkmak için bu sene elimizden geleni yapacağız. Ben inanıyorum ki bunu başarabilecek gücümüz var. Eğer her maça bu hedef doğrultusunda çıkarsak sezon sonunda süper amatör lige çıkmış bir takım olarak tekrar bir araya geleceğiz.” dedi.