Yerköy Devlet Hastanesine 2 uzman doktor atandı

Yerköy Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından 2 uzman doktor ataması gerçekleştirildi.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Devlet Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından atanan 2 uzman doktor göreve başladı. Yerköy’ün ve illerin sağlık alanında en büyük ihtiyacı olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selviye Halksever Özvatan ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Pınar Çavrar bugün itibariyle hasta almaya başladı. İlçedeki uzman hekim sayısını arttırmak ve sağlık alanındaki eksikliği gidermek için yapılan doktor atamaları ilçe halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı.