Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!

Taha Emre Özdemir Ankara

Diyarbakır, Van ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan başkanların yerine kayyım atanmasının yankıları devam ediyor.

Sahiplerinin yanına koştu...

Yeniakit.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, dün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Türk, ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile de görüştü. Bu arada Türk'ün yaptığı toplantıların detayları basınla paylaşılmadı.

Emri nereden aldıkları ortaya çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlemek istemişti. İzin verilmeyen basın açıklaması sebebi ile emniyet güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Belediyeye yakın bir ara sokakta konuşan Eş Genel Başkan Temelli, HDP'lileri sokağa çağırdı. Temelli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türkiye halklarını bu ceberut anlayışa karşı her yerde bu mücadeleye katılmaları için sesleniyoruz. Hakkınızı savunun. Bu faşist saldırıya karşı her yerde yan yana gelin omuz omuza verin. Biz güçlüyüz. Bu korkaklara karşı gücünüzü gösterin hakkınızı savunun. Unutmayın hepiniz birer Gandhisiniz, nasıl ki Gandhi tek başına üzerinde güneş batmayan imparatorluğun güneşini söndürdü, bizler de hep beraber bu faşist iktidar blokunu durdurabiliriz."

HDP'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.