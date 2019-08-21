0553 313 94 23

Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!

Diyarbakır, Van ve Mardin'de belediye başkanlarının yerine kayyım atanmasının yankıları devam ederken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, dün İsviçre ve Norveç'in Başkonsolosları ile bir araya geldi. Türk, daha sonra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile de toplantı yaptı ancak detaylar basın ile paylaşılmadı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Diyarbakır, Van ve Mardin'de haklarındaki soruşturmalar sebebi ile görevlerinden uzaklaştırılan başkanların yerine kayyım atanmasının yankıları devam ediyor.

Sahiplerinin yanına koştu...

Yeniakit.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, dün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Türk, ardından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile de görüştü. Bu arada Türk'ün yaptığı toplantıların detayları basınla paylaşılmadı.

Emri nereden aldıkları ortaya çıktı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası önünde basın açıklaması düzenlemek istemişti. İzin verilmeyen basın açıklaması sebebi ile emniyet güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı. Belediyeye yakın bir ara sokakta konuşan Eş Genel Başkan Temelli, HDP'lileri sokağa çağırdı. Temelli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bütün Türkiye halklarını bu ceberut anlayışa karşı her yerde bu mücadeleye katılmaları için sesleniyoruz. Hakkınızı savunun. Bu faşist saldırıya karşı her yerde yan yana gelin omuz omuza verin. Biz güçlüyüz. Bu korkaklara karşı gücünüzü gösterin hakkınızı savunun. Unutmayın hepiniz birer Gandhisiniz, nasıl ki Gandhi tek başına üzerinde güneş batmayan imparatorluğun güneşini söndürdü, bizler de hep beraber bu faşist iktidar blokunu durdurabiliriz."

HDP'nin sokak çağrısı ve Ahmet Türk'ün İsviçre ve Norveç Başkonsolosları ile birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri ile görüşmesi talimatların nereden alındığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
  1. Ankara
  2. Yeniakit.com.tr
  3. Diyarbakır
  4. Van
  5. Mardin
  6. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
  7. Kayyım
  8. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  9. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Binası

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin7 dk önce
    Sahibinin sesi
  • CEVAT CEVAT 13 dk önce
    NORMAL BUNLAR YAHUDI DÖLUDUR....KRIPTO YAHUDI PCLERI BUNLAR......KUDUS MERKEZLI BUYUK ISRAILI ..KURMAK ICIN CALISAN ..APARATTIR..BUNLAR....KURTLUK ADI ALTINDA ...S.I.O.N.I.Z.M.E.....HIZMET EDEN LAGIMPISLIKLERIDIR.......CHP DE YAHUDI PARTISIDIR...HDP..YI BILAKIS MOSSAD KURMUSTUR...........................TEK CÖZÜM...ALINLARININ CATINA....DOMUZ KURSUNU......................PKK HDPDOMUZDAN BESLENIYORLAR ZATEN.............LAGIM PISLIKLERI...
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu13 dk önce
    Boynuna tasma takarak mı götürmüşler?
  • DEVRANDEVRAN14 dk önce
    Bunun böyle olacağı belliydi hükümet bunun hesabını tabiki yapmıştı. siz karışamazsınız. yada oşehirlerde acilen seçime gidilmelidir hekese laf anlatamayız.
  • Libero Libero 16 dk önce
    Şehit aileleri sizleri ve işbirlikçilerinizi lanetliyor.
  • Delu İboDelu İbo23 dk önce
    Ya Allah rızası için biri bana anlatsın, isim Ahmet, efendimizin en güzel isimlerimden birisi, soyadı Türk, benim aziz Milletim.Ama ne isim, nede soyadı bu kutsal değerlerin hiç bir zaman karşılığı olmadı. Ona en güzel isim ne biliyormusunuz Agop Tırsıkyan.Amel ve isim ancak uyuştu.
  • mardinlimardinli24 dk önce
    hani sağlık sorunları vardı da tahliye edilmişti sayın bahhçeli??gariban bir vatandaş olsa tahliye edilirmiydi ?hukuk herkese eşit değil mi?kişiye göre hukukmu var bu ülkede?
  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 37 dk önce
    Kürd dedigin devletine sadik kürt dedigin fedakar Kürd dedigin büyük yürekli bakin Kürt dedigin tek dostu kardesi türkdür bu nasil rezalet Ermenileri basimiza kürt diye dikdiler bakin kardesler evet kürtlere sesleniyorum o kadar kör olamaz bir Insan bu boz ayinin pesine giden ihanetin icindedir bedeli cok agir olacak derhal bu alcaklari takip etmeyi birakin ve özünüze dönün biz türk devletine sadik olan tek halkiz tarih bunu böyle yazdi siz deyistiremediniz hainler
  • İdo1 İdo1 37 dk önce
    Bu şerefsizi en kısa zamanda başı ... milletin öfkesi bunlara şiştikçe şişmektedir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
  1. Kazada yaralandı, 2 ay sonra öldü
  2. Medya AŞ’de büyük kıyım
  3. KKTC’de polis müfettişi sanal bahisten..
  4. Çamlıca’daki duble yol asfaltlanıyor
  5. İTSO’dan özel eğitim protokolü
  6. Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı
  7. Bakan Selçuk: “Bizim meselemiz..
  8. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
  9. Kadir Ağabeyi öldüren caninin cezası..
  10. Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini..
  11. KDK, vatandaşların ilginç..
  12. Esas 67 Burda AVM’de engellilere..
  13. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
  14. Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
  15. Bursa'da taşlı sopalı kavga! Yaralılar..
  16. En yaşlı kursiyer umut dolu
  17. Durmuş, Şahinbey’in tesislerini gezdi
  18. Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve..
  19. Silopi’de kaçağı önleyen panolar..
  20. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’

Günün Karikatürü

21 Ağustos 2019
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
"Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
Beyaz eşya servisleri de mağdur!
Beyaz eşya servisleri de mağdur!