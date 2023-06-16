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Dünya Yerinden edilen çocuk sayısı 43,3 milyona ulaştı!
Dünya

Yerinden edilen çocuk sayısı 43,3 milyona ulaştı!

Yeniakit Publisher
2023-06-16 09:43:00 -
Yerinden edilen çocuk sayısı 43,3 milyona ulaştı!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yerinden edilen çocuk sayısının 2022 sonunda 43,3 milyona ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yerinden edilen çocuk sayısının 2022 sonunda 43,3 milyona ulaştığını bildirdi.

UNICEF, dünya genelinde yerinden edilmiş çocuklara ilişkin rapor yayımladı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Yerinden edilen çocukların sayısındaki artış, dünya genelindeki çatışma, kriz ve iklim değişimi nedeniyle meydana gelen afetlerle ilintili" açıklamasında bulundu.

Raporda, yerinden edilen çocukların çoğunun tüm çocukluğunu bu şekilde geçirdiğine dikkat çekilirken, "Son 10 yılda zorla yerinden edilen çocuk sayısı 2 katına çıktı" denildi.

Ukrayna'daki savaşın 2 milyon çocuğu zorla ülkesinden ettiği aktarılan raporda, 1 milyon çocuğun da ülke içinde yerinden edildiği belirtildi.
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Raporda, 43,3 milyon çocuğun yüzde 60'ının çatışma ve şiddet sonucu yerinden edildiği, sığınma talep eden çocuk sayısının ise 17,5 milyona ulaştığı aktarıldı.

Sudan'daki çatışma nedeniyle halihazırda 940 bin çocuğun yerinden edildiği belirtilen raporda, aşırı hava olaylarının da milyonlarca çocuğu yerinden ettiği kaydedildi.

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