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Yerinde 1 lira pazarda 5 lira!

Bu yılki elverişsiz hava şartları nedeniyle rekoltesi düşen limonun fiyatı arttı. Muğla’da üreticiden 1 liraya alınan limon marketlerde 5 liraya satılıyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:04
Yerinde 1 lira pazarda 5 lira!

Türkiye’deki narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Muğla’da yıllık ortalama 65 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 35 bin tona düştü. Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, yaptığı açıklamada, Muğla’nın, Ege Bölgesi’nde narenciye üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi. Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, “Bölgemizde her yıl yaklaşık 65 bin ton limon üretimi yapılıyor. Fakat bu yıl hava şartları nedeniyle üretim 35 bin ton civarında kaldı. Rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 50 düştü” dedi.

Limonun tarladan üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, ulaşım, işçilik ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu belirten Çöllü, “Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5 liradan tezgaha çıkıyor. Ürün tüccar arasında sürekli el değiştirdiği için maliyet artışı yüksek oluyor. 1 lira olan limon pazarda ve marketlerde 5-6-10 liraya kadar çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için belediyelerin hallerde kooperatiflere yer temin etmesi gerekiyor” dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:04
  1. Limon
  2. Muğla

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