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Medya Yerin dibine batsın sözde karikatürünüz! Sultan Abdülhamid’e büyük saygısızlık
Medya

Yerin dibine batsın sözde karikatürünüz! Sultan Abdülhamid’e büyük saygısızlık

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:37:00 - 2023-09-07 16:10:28
Yerin dibine batsın sözde karikatürünüz! Sultan Abdülhamid’e büyük saygısızlık

Skandal karikatürleriyle tanınan Leman dergisi, bu kez Sultan Abdülhamid Han üzerinden mide bulandıran bir karikatür yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kadın Voleybol Takımı Avrupa turnuvasına katıldı. Turnuva sürecinde ismi Abdülhamid olan bir vatandaş, ismi "Milli Takım" olan takımda gayri İslami bir yaşam tarzını benimseyen sapkın Ebrar Karakurt'un oynamasını eleştirdi ve, "Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." diye yazdı.

Ebrar Karakurt ise milletin aklıyla adeta alay edercesine, "Boş yapma Abdülhamid" şeklinde cevap verdi.

Söz konusu rezalet büyük tepki çekerken, Leman isimli karikatür dergisi, Sultan Abdülhamid Han'ı kendi rezilliklerine alet etmeye kalkıştı.

Leman'ın karikatürü şöyle:

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Yorumlar

TURAN ŞAHİN

batı da kuran ı kerimi yakanlarla aynı safta olup,finanse edilenlerdir.
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