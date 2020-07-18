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Eğitim

Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme tercihi nasıl olacak? Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 16-29 Temmuz tarihleri arasında özel ortaöğretim kurumları ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar, 20-29 Temmuz’da ise Anadolu ve fen liseleri için başvurular başlıyor. Yerel yerleştirmede ilk dikkat edilen kriter okulun eve yakınlığı birincil koşul. Peki Yerel yerleştirmede listeye yazılmayan okula kayıt yaptırılır mı? Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:11:00 - 2020-07-18 20:12:49
Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra şimdi de lise tercih maratonu başlayacak. 20-29 Temmuz tarihleri arasıda yapılacak olan lise tercihlerinde öğrenciler üç ayrı alanda toplam 20 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme ekranından ve puanla en fazla 10 okul seçilecek. Tercih başvurusunda bulunacak adaylara öncelikle yerel yerleştirme butonu açılacak, bu alandan tercih yapmayana diğer alanlar açılmayacak. Yerel yerleştirme zorunlu hale geldi. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere iki grupta tercihte bulunacak. 

Yerel yerleştirme tercihi nasıl yapılacak?

İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan, iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercihi yapılacak. Örneğin; en fazla üç Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi) Tercih listesinde yer almayan, yazılmayan bir okula yerleştirilme yapılmaz.

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