Yerel seçimlere de ekonomi damga vuracak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin 2018 Kasım ayına çekilmesi önerisinin ardından AKParti yönetiminden ‘konu gündemimizde değil’ açıklaması gelse de belediyeleri sandık heyecanı sardı. 24 Haziran’da partilerinin performanslarını analiz eden başkanlar, oylarını arttırmak için yeni projeler ortaya koymayı hedefliyor. Başkanların vaatlerinde ekonomi ön planda olacak.

YATIRIMLARA YENİLERİ EKLENECEK

2018 bütçesini 42 milyar 600 milyon lira olarak açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro yatırımlarına odaklanıyor. Başkan Mevlüt Uysal, en önemli hedeflerinin şehri raylarla birbirine bağlamak olduğunu belirtiyor. Metro hatlarının yapımında binlerce eleman görev alıyor. İBB, CV toplayarak ve teknik eğitimleri vererek de istihdamda önemli rol oynuyor. Uysal’ın yerel seçimlere önem verdiği, yatırımlarına yenilerini eklemenin planlarını yaptığı dile getiriliyor.

DEV İCRAATLAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise önemli icraatları ile ilgi odağında. Gerek toplu taşıma gerek otopark bedellerini aşağı çeken Tuna, takdir topluyor. Bu icraatlar ile yetinmeyen Tuna, Ankara’ya yatırım çekmek için girişimlerde bulunuyor. Gençlerin ekonomide payını arttırmayı temel alan Tuna’nın bu yönde yeni adımlar atarak seçmenin gönlüne girmeyi amaçladığı kaydediliyor.

TARIM VE SANAYİYE KATKI

Bursa’da refahı ve kalkınmayı arttırmaya dönük çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım ve sanayi dâhil her alanda kararlı adımlar atarak şehrin ekonomisine katkı yaptıklarına işaret ediyor. Aktaş, icraatlarına kararlılıkla devam edeceklerini vurguluyor. Bu beyanlar yerel seçimlere adım adım ilerlerken ekonomi ile ilgili yeni vaat ve projelerin açıklanabileceği intibaını doğuruyor.

YATIRIMCILARI DAVET EDECEK

Samsun’da ise istihdam konusu önemle ele alınıyor. Belediye Başkanı Zihni Şahin, bu bağlamda ”Sanayi bölgelerimize yatırımcıları davet edeceğiz ” taahhüdünde bulunuyor.

KALKINMADA KAYYIM ROLÜ

Doğu ve Güneydoğu’da kayyım atanan 101 belediye, 4,2 milyar lira tutarında yaptı. Bu yatırımlar ile iller kalkındı, istihdam arttı. Madenler faaliyete geçti, yaylalar hayvancılığa açıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehirde refahı arttırıyor, dar gelirlilere yardım ediyor bir yandan da istihdam eğitimlerine ağırlık veriyor. Yerel seçimlere adım adım ilerlerken bu tür adımların artacağı öngörülüyor.

KIRŞEHİR İÇİN ÖNEMLİ SÖZ

Orta Anadolu illerinden Kırşehir’e devamlı yeni yatırımlar yapılacağı sinyali geliyor. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hemen her ortamda istihdamı arttıracakları sözünü veriyor. Bahçeci, Petlas’ın bulunduğu alana sanayi bölgesini götüreceklerine temas ederek, “Kırşehir’e yeni fabrikalar yapılacak. Şehirde istihdam alanı daha çok artacak” diyor.