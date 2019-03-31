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Yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Türkiye genelinde yerel seçimlere yönelik saat 16.

31 Mart 2019 Pazar 17:05
Yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Türkiye genelinde yerel seçimlere yönelik saat 16.00 itibariyle doğu illerinde, saat 17.00 itibariyle de batı illerinde oy verme işlemi sona erdi.


31 Mart yerel seçimlere yönelik oy verme işlemi yurt genelinde sona erdi. Vatandaşlar büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, batı illerinde saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de tamamlandı. Seçmenler 194 bin 310 sandıkta oy kullandı.


Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullandı. Adana’da 1 milyon 456 kişi 222 seçmen 5 bin 52 sandıkta, Ankara’da 3 milyon 607 bin 785 seçmen 12 bin 234 sandıkta, Antalya’da 1 milyon 513 bin 972 seçmen 5 bin 279 sandıkta, Bursa’da 1 milyon 982 bin 143 seçmen 6 bin 792 sandıkta, Diyarbakır’da 923 bin 544 seçmen 3 bin 495 sandıkta, Hatay’da 968 bin 336 seçmen 3 bin 404 sandıkta, İstanbul’da 9 milyon 997 bin 24 seçmen 32 bin 165 sandıkta, İzmir’de 3 milyon 30 bin 462 seçmen 10 bin 296 sandıkta, Kayseri’de 877 bin 17 seçmen 3 bin 210 sandıkta, Kocaeli’de 1 milyon 177 bin 975 seçmen 4 bin 25 sandıkta, Konya’da 1 milyon 401 bin 416 seçmen 5 bin 108 sandıkta, Mersin’de 1 milyon 185 bin 988 seçmen 4 bin 201 sandıkta, Şanlıurfa’da 934 bin 894 seçmen 3 bin 702 sandıkta, Trabzon’da 551 bin 990 seçmen 2 bin 226 sandıkta, Van’da ise 577 bin 186 seçmen 2 bin 227 sandıkta oy kullandı.


Diğer yandan, bu yıl 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gitti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:05
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