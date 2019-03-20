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Yerel seçimler öncesi HDP'ye soğuk duş! Alan bomboş kaldı...

HDP'nin Adıyaman'da her yıl Nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği alan bu yıl bomboş kaldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 20:37
Yerel seçimler öncesi HDP'ye soğuk duş! Alan bomboş kaldı...

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Adıyaman'da Saadet Partisi adayını destekleyeceğini açıklayan HDP'nin Nevruz etkinliğine sadece 200 kişi katıldı.

Vatandaşın fazla ilgi göstermediği Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Polis ekipleri Nevruz alanı çevresinde içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı.

CHP ve HDP, Saadet adayını destekliyor

Millet İttifakı, 24 Haziran seçimlerinde Adıyaman'da yüzde 18 oy almıştı. İtitfakın içindeki Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 1'de kalmıştı.

Yüzde 1 oy aldığı yerde hem CHP'den hem de HDP'den destek alan Saadet adayının, oylarını ne kadar artıracağı merak konusu oldu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:37
  1. Adıyaman
  2. HDP'nin Nevruz etkinliği
  3. Nevruz etkinliği
  4. HDP
  5. Saadet Partisi

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