Yerel seçimde ittifak yok! Vesayetçilerin oyununa geldi, masadan kalktı

Harun Sekmen/ İSTANBUL

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na yönelik uzun zamandan beri gerçekleştirilen sabotaj girişimleri amacına ulaştı. Vesayet odaklarının ve eski Türkiye sevdalıların yargı içindeki klikleri üzerinden gerçekleştirilen fitne eylemleri sonrası ipleri kopartan isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

Konu ile ilgili Akit’e konuşan siyasetçiler ve gazeteciler, Cumhur ittifakına yönelik sabotaj girişimlerinin sonuç verdiğini belirterek, Bahçeli’nin kararının vesayet odaklarının ekmeğine yağ sürdüğüne dikkat çektiler.

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhur İttifakı’na yönelik sabotaj girişimlerinin sonuç verdiğini kaydederek, “Danıştay’ın kararı yerel seçimler öncesinde bu ittifakı parçalamaya yönelik bir karardı. Bahçeli’nin bunu görmemiş olması üzüntü verici. Bahçeli’nin tekrar Türklük Kürtlük üzerinden bir tartışma başlatmasını yadırgadım” dedi. Vesayet odaklarının istediğini aldığını kaydeden Metiner, “Görünen o ki yerel seçimlere giderken ittifakı bozmak isteyen amaçlarına ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Temenni ettiğimiz bir durum değil

Andımız tartışmasının HDP-PKK’nın ekmeğine yağ sürdüğüne dikkat çeken Metiner, “Türkiye’yi bölmek isteyenlerin değirmenine su taşıyan bu eski Türkiye alışkanlığının hortlatılması PKK ve HDP’ye yarar. HDP’nin sessizliği zaten bunun göstergesi” ifadelerini kullandı. Metiner, “Etnik milliyetçi ayrıştırıcı tavırlar Türkiye’nin toplumsal barışına zarar verecektir. Biz AK Parti olarak kendi yolumuza kararlılıkla devam ederiz. Herkes millete hesabını verecektir” şeklinde konuştu.

Erken bir karar

Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise, “Bahçeli’nin bu kararı af teklifiyle ilgili gelişmelerle ilgili duruyor. Danıştay’da alınan kararın Türkiye’nin kazanımlarını geriye çevirmek olduğu açık. Bugün verilmiş karar erken bir adım” dedi. Cumhur İttifakı’nın devam etmesi gerektiğini kaydeden Kızıltaş, “Belli ki birileri bu işi bu noktaya getirdi. Yine de umulur ki; önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler de olabilir” dedi.

Önce ‘Af’ tartışmaları ile başlayıp ardından Danıştay’ın ‘and’ kararı ile tırmandırılan süreç, Bahçeli’nin ‘yerel seçimde ittifak’ beklentilerini bitiren açıklamalarıyla sonuçlandı.

Gelinen noktada Akit’in gündeme taşıdığı, “Danıştay kararı, siyasi fitne. Vesayet odakları, ittifakı zedelemeye çalışıyor” uyarılarının ne kadar isabetli olduğu gözler önüne serildi.

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır. MHP olarak kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız” dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın ise süreceği mesajını verdi.

“Maksat ve muradımız halisanedir”

Bahçeli şunları söyledi: “Bizim için verilen sözler dönemsel değildir. İlkelerimiz, ülkülerimiz vardır. Dik başlıyız, tok başlıyız, bozkurt duruşluyuz, yalan nedir bilmeyiz. Gerçekleştirilmeyi bekleyen hayallerimiz, tutulmayı bekleyen vaatlerimiz, kucaklanmayı bekleyen geleceğimiz vardır. Vuslat şafağı bir gün sökecektir. Verdiğimiz bir sözü unutmayız, unutamayız. Ne söylediysek arkasında dururuz. Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM’ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halisanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır. Teklifimizin arkasındayız. Gevşeme yok, vazgeçme yok, geri dönüş yok. Kanayan, kangrene dönmesi an meselesi olan bir meseleye parmak bastık. Teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis’e güveniyoruz. 2006’da doğru olan 2018’de niye yanlış olsun? Cezaevlerinden uyuşturucu suçundan toplam 50 bin 386 kişi bulunmaktadır. Bizim teklifimizi uyuşturucu eksenine endekslemek insafsızlıktır. Pişmanlık göstermeyelim mi? İstisnalar hariç cezaevlerinde bulunanlar insan değil midir? Onların topluma karışma hakkı yok mu? Hepsini vagonlara doldurup sürgüne mi yollayalım? Bunları topluma kazandırmak için siyaset sorumluluk almasın mı? Sokak araları uyuşturucu kullanan çocuklarla doludur. Uyuşturucuyla MHP’yi yan yana getirmek cehalet değilse, cinayettir. Bunları geçtik de uyuşturucu baronlarını konuşan yoktur. Bu işten servet kazanan şerefsizlerin üzerine giden yoktur. Ne isteniyor garibanlardan? Gün yüzüne çıkmak onların hakkı değil mi? Baronların yakasından tutalım, siyasetten iş dünyasına kadar uyuşturucu tacirlerine dünyayı dar edelim. Buna destek vermeyen bin defa lanet olsun.”

“Artık ittifak arayışımız kalmadı”

“Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır” diyen Bahçeli, “MHP olarak kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesiyle, yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak daha diğer tarafın dayatmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Hiçbir ittifak çatladı, çatlıyor ihbarlarıyla, şartların kollanmasıyla varlığını devam ettiremeyecektir. AK Parti içinde ittifakı dinamitlemek isteyenler taklalar atabilirler. Yasal zemin aramaya son vermenin vakti gelmiştir. Oyalamaya, ümitlerle oynamaya gerek yoktur. Kendi yolumuzu yalnızca kendimiz çizeceğiz. Kendi adaylarımızla katılıp Türkiye’nin her seçim bölgesinde yer alacağız. MHP’nin yarım asırlık mücadelesinde millet anlayışı uzaklaştırıcı olmamıştır. Kültürel eksende ‘Ne mutlu Türk’üm diyecek’ eksende yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda millet kavramı birleştiricidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşittir. Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti kavramı içerisinde kucaklamaktadır. Kültürlerin üst kimlikle buluşması asıl ve esastır” diye konuştu.

‘Andımız’ tartışması

“Andımız Türk milletinin ruh kökünde doğmuştur” diyen MHP lideri, “Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Elbette doğru yapmıştır. Neymiş Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış bunların hepsi zırvadır uydurmadır temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar, kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlar. Andımız etnik bir ifade değil, milli kültür ve milli kimliğin inkar edilemez duyuşu, duruşu ve dile gelişidir. Türk’üm demek ayıp mıdır? Doğruyum demek yanlış mıdır? Çalışkanım demek çarpıklık mıdır? Milli kimliği çayın içinde erimiş şeker diye yutturmaya kalkışan, bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan, içindeki MHP husumetini saklayamayan gafiller unutmasınlar ki MHP’nin kıpkırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasıdır. Türklükle İslam’ı karşı karşıya getirmek kelimenin tam manasıyla vatana ve millete ihanettir” ifadelerini kullandı.