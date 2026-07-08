63 yıldır kimsenin ayak basamadığı ada! İşte ıssız kalmasının nedeni!

Neden kimse giremiyor Surtsey'in en büyük özelliği, yaşamın sıfırdan nasıl oluştuğunu gözlemleme fırsatı sunması. Ada ortaya çıktığında üzerinde ne toprak ne bitki ne de herhangi bir canlı vardı. İzlanda hükümeti, bu eşsiz doğal sürecin insan etkisiyle bozulmaması için adayı daha ilk yıllarında koruma altına aldı. Günümüzde yalnızca özel izin alan bilim insanları adaya çıkabiliyor. Araştırmacılar bile adaya ayak basmadan önce ayakkabılarını ve ekipmanlarını dezenfekte ediyor, üzerlerinde tohum veya böcek taşımadıklarından emin olmak için sıkı kontrollerden geçiriliyor.