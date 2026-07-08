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Dünya Soykırımcıların muhalif yayınlara tahammülü yok! Siyonist köpekler Haaretz'e saldırdı
Dünya

Soykırımcıların muhalif yayınlara tahammülü yok! Siyonist köpekler Haaretz'e saldırdı

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Soykırımcıların muhalif yayınlara tahammülü yok! Siyonist köpekler Haaretz'e saldırdı

Haaretz'in Tel Aviv'deki merkez ofisi, gece saatlerinde düzenlenen saldırının hedefi oldu. Maskeli bir saldırgan, gazetenin cam girişini kaldırım taşıyla kırarak olay yerinden kaçtı.

Haaretz'in Tel Aviv'deki merkez ofisi, gece saatlerinde düzenlenen saldırının hedefi oldu. Maskeli bir saldırgan, gazetenin cam girişini kaldırım taşıyla kırarak olay yerinden kaçtı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, gece saatlerinde maskeli bir saldırgan hükümet karşıtı yayınlarıyla bilinen Haaretz gazetesinin Tel Aviv'deki merkez ofisine saldırdı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın, girişin hemen yakınındaki metal güvenlik kapısından kolunu uzatarak cam kapıya kaldırım taşı fırlattığını gösteriyor.

İlk denemesinde başarısız olan saldırgan, ikinci kez kaldırım taşı fırlatarak bu defa girişi paramparça ediyor ve ardından hızla olay yerinden kaçıyor.

İsrail'de 5 Temmuz'da da Kanal 12 televizyonuna saldırı düzenlenmişti.

 

- İsrail Gazeteciler Sendikasından aşırı sağın medyaya yönelik saldırılarına karşı uyarı

İsrail Gazeteciler Sendikası, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "(Başbakan Binyamin) Netanyahu ve temsilcileri tarafından yayılan mesajlar ile bu şiddet olaylarının silsilesi arasında doğrudan bir bağ vardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu mesajların gazetecileri düşman olarak sınıflandırdığı ve medya kuruluşlarını hedef tahtasına koyduğu vurgulanırken, koalisyonun İsrail'deki özgür medyayı bastırmayı amaçlayan sert bir kampanya yürüttüğü ve hükümetle ittifak kurmayı seçen medya organlarına teşvikler sağlandığı aktarıldı.

"Bu atmosfer, gazetecilere yönelik fiziksel saldırılara, internet üzerinden hakaret yağmuruna ve ölüm tehdidi mesajlarına dönüşüyor. Bir seçim kampanyasının ortasında bu durum, fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilir." ifadelerine yer verilen açıklamada, aşırı sağın medyaya yönelik saldırılarına karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'de hükümetteki sağ partiler, medyaya ve muhalif gazetecilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

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