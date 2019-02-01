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Yerel seçim öncesi HDP'den 'ittifak' açıklaması

Bebek katili PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Eş Genel Başkan Sezai Temelli, aday çıkarmadıkları büyükşehirlerle ilgili açıklama yaptı. Herhangi bir siyasi parti ile pazarlık veya ittifak yapmadıklarını söyleyen Temelli, "İttifakı yapacak olan sokaktır, halktır, emekçilerdir, kadınlardır" dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 18:38
Yerel seçim öncesi HDP'den 'ittifak' açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Tunceli il merkezi ile 7 ilçe ve 1 beldede seçime girecek adaylarını toplantıyla tanıttı.

Tunceli'deki aday tanıtım toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli'de birçok siyasi parti ile 'Devrimci Güç Birliği' adı altında oluşturulan ittifakla seçime gideceklerini ve belediyeleri kayyımlardan geri alacaklarını iddia etti.

"İttifak" açıklaması

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıtan Temelli, daha sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Temelli, HDP'nin aday çıkarmayacağını açıkladığı büyükşehirlerde kimi destekleyecekleri yönündeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konu çok tartışılmaya başlandı. Sanki biz herhangi bir parti ile pazarlık yapıp, buna bağlı olarak aday çıkarmayacağımız gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bizim böyle bir pazarlık meselemiz yok. Pazarlık yapmadık, yapmayacağız da. Daha önceki seçimlerde de çok net dile getirmiştik. İttifakı yapacak olan sokaktır, halktır, emekçilerdir, kadınlardır. 

Bizim aday çıkarmadığımız kentlerde özellikle demokrasi güçleri, emek güçleri, sivil toplum örgütleri ve sendikaların bu konuda bizden yoğun talepleri oldular. Çünkü AKP- MHP bloğunu geriletmek gibi bir hedef önümüze koymuştuk. Bu hedefin çok önemli olduğunu ve bu hedef konusunda emek ve demokrasi güçlerinin birlikte hareket edebileceğimiz zeminleri yaratma konusunda bizi cesaretlendirdiler. Bizim de stratejimiz çok uyumludur. Dolayısıyla biz aday çıkarmadık. Ama bu da herhangi bir partiyle ittifak yaptık anlamına ya da pazarlık yaptık anlamına gelmez. Bugün iktidar seçimleri kaybetme telaşıyla, kaygıyla sürekli olarak HDP'yi kötülemekte. Neredeyse muhtar muhtar pazarlık yapan bir zihniyetin bu türden demokrasi güçlerinin cesaretli adımlarını anlaması zaten mümkün değil. Telaşla bizi suçlamaya devam ediyorlar."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:38
  1. Tunceli
  2. Sezai Temelli
  3. 31 Mart Yerel Seçimleri
  4. HDP

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