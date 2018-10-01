Yerel seçim, 2023’ten önceki son imtihan!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “31 Mart 2019’a, sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz. Türkiye’nin 2023’ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz” dedi.

Aday çıkarmak serbest

Kızılcahamam toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, AK Parti ile ittifaka ilişkin, şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir. Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz. Cumhur İttifakı bizzat milletimizin takdir ve iradesidir. Her ilden aday çıkarma her partinin hakkıdır. Ne var ki, Türkiye’nin sistemsel olgunluğu, yeni hükümet sisteminin emniyeti, herhangi bir kazaya uğramaması nedeniyle parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız. Gerçekten sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı İstanbul’dan vazgeçmek olarak yaftalayan zeka özürlülerinin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz.”

Af başka, ittifak başka

MHP lideri Devlet Bahçeli af teklifiyle ilgili sorulara da şu şekilde cevap verdi: “Kanun teklifimizle ilgili gelişme ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı’ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır. Her mesele kendi mevkiinde, kendi mahrecinde analiz edilmelidir. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir, dileğimdir.”