Yerel parayla ticaret ekonomimize güç katıyor

Akit Ekonomi

Son yıllarda siyasi ve ekonomik ilişkilerde güçlü ve artış hızı yükselen bir trendi yakalayan Türkiye’nin ikili ticaretinde kullandığı doların yerini TL alıyor. 2019’da 20 milyar dolara varan TL’yle ticaret, ilerisi için umutları arttırıyor. Yerel parayla ithalat ve ihracat yapılan ülkelere yakında Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ile Japonya’nın ekleneceği öngörülüyor. Ekonomi yönetimi ithalat ve ihracatta milli para kullanımını arttırmak için tüm imkânlarını seferber ediyor. Ana hedef ise dış ticarette TL’nin payını büyütüp firmaları kur riskine karşı korumak.

Ticaret bakanlığı devrede

Dünyayı derinden sarsan pandeminin pek çok ülkeyi ulusal para birimleriyle ürün alıp satmaya yöneltmesi Ticaret Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Nitekim, Bakan Ruhsar Pekcan, geçen hafta yaptığı açıklamada, yerel paralarla ticaretin ön planda olacağını belirterek, “Şu anda 5 ülkeyi takip ediyoruz. Muhataplarımızla bir araya geliyor, görüşüyoruz. Ayrıca swap anlamalarının daha da aktif hale gelmesi için gerekli adımları atıyoruz. Örneğin, Çin ve Katar’la temas halindeyiz” dedi.

Yeni anlaşma açıklaması yakında

2019’da TL’yle 210 ülkeye ihracat, 135 ülkeye de ithalat yapılmış; karşılığında 20 milyar dolar gelir elde edilmişti. Bu rakamları yukarı taşımak için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ulusal parayla ihracat ve ithalat yapılan ülke adedini yukarı taşımaya odaklanılıyor. TL’yle ihracatta İran ve Irak öne çıkıyor, ithalatta da Almanya başı çekiyor. Rusya ve Orta Asya ülkeleriyle ticarette kademeli olarak yerel para kullanımını arttırmak hedefleniyor. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan ve Japonya’yla da görüşmeler devam ediyor.

Kalkan konumunda

İhracatçı birliklerinin yöneticileri, TL’yle ticaretin firmaları dolar kuruna görülen dalgalanmalardan koruyacağını vurguluyorlar. Aynı yöneticiler, “Yerel para birimleriyle ürün alınıp satılması ülkemizin dolara bağımlılığını aşağı çekecek, ülkemizi iç ve dış şoklara karşı dayanıklı kılacaktır” görüşünü paylaşıyorlar.

Irak ve İran’la daha çok ticaret

Irak ve İran gümrük kapılarında TIR geçişinin yeniden başlaması, her iki komşu ülkeyle olan ilişkilere de güç katıyor. Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ile Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılmasıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu iş camiasının morali yerine geldi. Yıllık bazda Irak’la 12 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimiz İran’la 6 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.