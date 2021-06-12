  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yere yığılan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in sağlık durumu hakkında açıklama
Erdoğan, maçı Aliyev'le beraber izleyecek
Duvara asılı bulundu! 3 kişiye 120 bin lira ceza
Feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
Spor Yere yığılan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in sağlık durumu hakkında açıklama
Spor

Yere yığılan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in sağlık durumu hakkında açıklama

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 20:50:00 -
Yere yığılan Danimarkalı futbolcu Eriksen'in sağlık durumu hakkında açıklama

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğu bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son dakikalarında aniden yere yığılan Eriksen'in, hastaneye götürüldüğü ve durumunun stabil olduğu bilgisi verildi.

Kısa süre sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Danimarka Futbol Federasyonu da 29 yaşındaki futbolcunun bilincinin açık olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay