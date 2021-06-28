"Yere tek bir çöp dahi değmeyecek"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’e yapılacak olan Katı Atık Aktarma İstasyonu ile ilgili olarak net konuştu. Yere tek bir çöp daha değmeyeceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Siyaset yapmayacağız, bu memleketin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla çevre yatırımlarını ön planda tutan, altyapıdan yeni yeşil alan düzenlemelerine kadar pek çok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, evsel katı atıkların bertarafı için yeni bir projeyi daha devreye alıyor. Trafik, maliyet ve çevresel olarak son derece önemli olan ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aktarma istasyonu yapmak, işletmek ve aktarma istasyonundan atıkların taşınması görevi Büyükşehir Belediyelerine ait. Her gün yaklaşık 3 bin ton evsel katı atığın düzenli depolama sahalarına sorunsuz bir şekilde taşınması amacıyla farklı bölgelere aktarma istasyonları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinin atıklarının ekonomik ve trafik olarak en uygun şekilde taşınması için Kestel ilçesine de aktarma istasyonu yapacak. Bölgede 13 farklı alanda inceleme yapılırken, aktarma istasyonunun Erdoğan Mahallesi’ne yapılması planlandı. Buraya yapılacak tesisle, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinde oluşan günlük yaklaşık 750 ton evsel nitelikli atık, küçük araçlardan büyük araçlara transfer edilerek Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisine taşınacak. Böylece hem trafik yükü azalacak hem de daha düşük karbon salınımı ile hava kirliliği azalacak.

Yere tek bir çöp değmeyecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis toplantısında gündeme gelen konu ilgili olarak kafalarda oluşan soru işaretlerine Başkan Alinur Aktaş, net bir cevap verdi. Bölgede alternatif pek çok noktanın incelendiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Kimse evinin önünde otobüs durağı olmasını, çöp konteyneri olmasını istemiyor. Ama uzakta olmasını da istemiyor. Nasıl olacak bu iş. Komşunun dükkanın önünde olsun. Bütün alternatifler değerlendirildi. Çok net söylüyorum. Yere çöp değmeyecek. Bu bir aktarma istasyonu. Gemlik Belediyesi de kendisi yaptı ve Orhangazi Belediyesi ile beraber kullanıyorlar. Kimsenin hayatına zarar verecek bir ortam içerisinde asla olunmayacak. Büyük işleri cesur insanlar yapar. Rahat olun siyaset yapmayacağız, bu memleketin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız. İnegöl'deki düzenli depolama alanını nasıl anlattıysak, aynı şekilde buradaki aktarma istasyonunu da öyle anlatacağız. Bu memleketten her gün 3000 ton çöp çıkıyor. Bunları ekonomiye ve paraya dönüştürmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız” dedi.