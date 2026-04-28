Nisan’da kış dehşeti: Ilgar Dağı’nda kar tabelaları yuttu

Türkiye genelinde bahar güneşinin yüzünü gösterdiği bugünlerde, Ardahan’dan gelen görüntüler kışın henüz veda etmediğini kanıtladı. Ardahan-Posof kara yolunun en kritik noktası olan 2550 rakımlı Ilgar Dağı, nisan ayının son günlerinde adeta beyaz esarete teslim oldu. Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı metreleri bularak trafik tabelalarını görünmez hale getirdi. Görenleri hayrete düşüren kar kütleleri, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, yüksek rakımlı bu zorlu geçitte ulaşım her geçen dakika daha da zorlaşıyor.

Nisan ayının sonlarına gelinmesine rağmen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle Ardahan-Posof kara yolunun 2550 rakımlı ılgar dağı geçidinde kar kalınlığı dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bazı bölgelerde biriken kar, yol kenarındaki trafik tabelalarının boyunu aşarak adeta doğa ile mücadeleyi gözler önüne serdi.

Ardahan'dan Posof ilçesine giden sürücü Ufuk Işık, ‘''Nisan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde bile kar yağışı etkili oluyor. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı tabela boyutunu dahi geçmiş durumda. Yol şu anda kapalı değil ama şartlar burada her an zorlaşabiliyor'' dedi.

Ardahan - Posof kara yolunu kullanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler yolun açık kalması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.