ABD üssüne dev sevkiyat! Sıcak saatler yaşanıyor

ABD, İran ile süren ateşkes görüşmelerinin tıkanmasının ardından Körfez bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmeye devam etti. Flightradar24 uçuş takip verileri, 27 Nisan'da Katar ve BAE'deki üslere yapılan yoğun askeri sevkiyatı gözler önüne serdi. Trump yönetiminin deniz ablukası kararıyla tırmanan gerilim, El-Udeyd üssündeki hareketliliği doruğa taşıdı.

KATAR'DAKİ EL-UDEYD ÜSSÜNE C-130 SEVKİYAT UÇAKLARI İNDİ

İran ile ABD arasındaki ateşkes süreci devam ederken, ABD'nin Körfez ülkelerindeki bazı üslerine yoğun askeri sevkiyat yapıyor.

Flightradar24 verilerine göre ABD'nin 27 Nisan tarihinde yaptığı sevkiyatlar Körfez ülkelerinden Katar ve BAE'deki askeri üslere yapıldı.

Katar'ın başkenti Doha'ya yakın bir konumda bulunan ABD'ye ait El Udeyd üssüne C-130 askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü.

TRUMP'IN DENİZ ABLUKASI KARARI VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ASKERİ TESİSİ: EL-UDEYD

Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.

100 HAVA ARACI VE 10 BİN ASKERİN KONUŞLANDIĞI DEV ÜS

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.

El-Udeyd üssünde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.

28 Şubatta başlayan ABD-İsrail ve İran savaşı öncesi askeri üste bulunan askeri personelin önemli bölümü güvenlik amaçlı tahliye edilmişti.