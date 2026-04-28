Ekonomi
Ekonomi

Japonya'dan faiz kararı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Japonya'dan faiz kararı

Japonya'da 2026 yılı için çekirdek enflasyon beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 2,8'e yükseldiği halde Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 0,75'te sabit tuttu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0,75'te sabit tuttu.

BoJ açıklamasına göre banka iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu. Karar 6'ya karşı 3 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata, Junko Nakagawa ve Naoki Tamura faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Banka, 2026 yılı için çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 1,9'dan yüzde 2,8'e yükseltti.

 

Hajime, Japonya'daki fiyat artışı risklerinin, yurt dışı gelişmelerden kaynaklı ikinci tur etkiler nedeniyle yukarı yönlü olduğunu değerlendirirken, Junko Nakagawa, Orta Doğu'daki belirsizliklerin sürdüğünü, ekonomik gelişmeler göz önüne alındığında, destekleyici finansal koşullar altında fiyat artışlarına yönelik risklerin yukarı yönlü olduğunu bildirdi.

Naoki Tamura da enflasyon risklerinin önemli ölçüde yukarı yönlü hale gelmesiyle, Bankanın politika faiz oranını nötr orana mümkün olduğunca yakın belirlemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerle yükselen ham petrol fiyatlarının, ticaret hadlerindeki bozulma yoluyla şirket karlarını ve hane halkının reel gelirlerini azaltacağı, bu nedenle ülke ekonomisinin 2026 yılında büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

 

Bununla birlikte, hükümetin çeşitli önlemleri ve destekleyici finansal koşullar ile kurumsal sektördeki yüksek kar seviyelerinin devam etmesi gibi gelişmelerin de etkisiyle, ekonominin hız kaybetse de ılımlı bir şekilde büyümeye devam edeceği bildirilen açıklamada, ham petrol fiyatlarındaki yükselişlerin yansımalarının azalması ve gelir-harcama döngüsünün kademeli olarak yoğunlaşmasıyla büyümenin 2027 yılından itibaren yeniden ivme kazanmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki durumun gelecekteki seyrinin Japonya'nın ekonomik faaliyet ve fiyatları üzerindeki etkisini yakından izlerken ve ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin görünümün temel senaryosunun gerçekleşme olasılığını ve görünüme yönelik riskleri incelerken, ayarlamanın zamanlamasını ve hızını dikkate alacaktır." denildi.

 

Temel TÜFE'nin yüzde 2’ye yaklaştığı ve reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, bankanın ekonomik faaliyetlerdeki ve fiyatlardaki gelişmelerin yanı sıra finansal koşullara da yanıt olarak politika faiz oranını artırmaya ve para politikasındaki gevşeme derecesini ayarlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Yüzde 2’lik fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda, BoJ bu hedefin sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından uygun görülen şekilde para politikasını yürütecektir." ifadesine yer verildi.

