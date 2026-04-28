Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Öte yandan iOS kullanıcıları için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Apple cihazlarda iOS 15.1 ve üzeri sürümlerde WhatsApp hizmeti devam edecek. Kullanıcılar, cihazlarının WhatsApp desteğinin devam edip etmeyeceğini Android sürümünü kontrol ederek öğrenebiliyor. Bunun için Ayarlar menüsünde yer alan “Telefon Hakkında” ya da “Yazılım Bilgileri” bölümüne girilmesi yeterli oluyor. Eğer cihaz Android 6.0 veya üzeri bir sürüme sahipse uygulama kullanılmaya devam edebilecek. Android 5.0 veya 5.1 kullanan cihaz sahiplerinin ise 8 Eylül 2026 tarihine kadar güncelleme yapmaları ya da desteklenen bir cihaza geçmeleri gerekecek.