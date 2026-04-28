Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik ve performans standartlarını yükseltmek adına 8 Eylül 2026 itibarıyla bazı eski nesil akıllı telefonlarda çalışmayı durduracağını açıkladı. Özellikle Android 6.0 sürümünün altındaki cihazları etkileyecek olan bu radikal karar, milyonlarca kullanıcıyı veri kaybı yaşamamak için yedekleme yapmaya veya cihaz değiştirmeye zorluyor. Eğer telefonunuz Android 5.0 veya 5.1 işletim sistemine sahipse, mesajlarınıza erişiminizi kaybetmemek için sayılı günleriniz kalmış olabilir.