Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik ve performans standartlarını yükseltmek adına 8 Eylül 2026 itibarıyla bazı eski nesil akıllı telefonlarda çalışmayı durduracağını açıkladı. Özellikle Android 6.0 sürümünün altındaki cihazları etkileyecek olan bu radikal karar, milyonlarca kullanıcıyı veri kaybı yaşamamak için yedekleme yapmaya veya cihaz değiştirmeye zorluyor. Eğer telefonunuz Android 5.0 veya 5.1 işletim sistemine sahipse, mesajlarınıza erişiminizi kaybetmemek için sayılı günleriniz kalmış olabilir.

Foto - Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, teknolojik altyapısını güncel tutmak amacıyla eski nesil yazılımlara verdiği desteği sonlandırma kararı aldı. 8 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, Android 6.0 (Marshmallow) altındaki sürümlere sahip cihazlar artık WhatsApp’a erişim sağlayamayacak. Bu değişiklikten en çok, halen Android 5.0 ve 5.1 sürümleriyle çalışan eski model akıllı telefon kullanıcıları etkilenecek.

Foto - Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu kararın temelinde güvenlik ve performans gereksinimlerinin bulunduğu belirtildi. WhatsApp’ın yeni nesil güvenlik protokollerine uyum sağlaması ve uygulama performansının sürdürülebilir olması için eski yazılım altyapılarının yetersiz kaldığı ifade edildi. Modern özellikler ve gelişmiş şifreleme sistemlerinin eski işletim sistemlerinde stabil şekilde çalışmaması, desteğin sonlandırılmasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Foto - Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Yetkililer, kullanıcıların hizmet kesintisi yaşamaması için cihazlarını güncellemeleri ya da daha yeni bir modele geçmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle Android 5.0 ve 5.1 sürümünü kullananların, belirtilen tarihe kadar gerekli adımları atmaları gerekiyor. WhatsApp, destek kesintisi öncesinde kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için yedekleme yapmalarını öneriyor. Mesajlar ve medya dosyalarının korunması için Google Drive üzerinden bulut yedekleme yapılabileceği ya da yerel yedeklerin manuel olarak yeni cihazlara aktarılabileceği belirtildi.

Foto - Çok az zaman kaldı! WhatsApp, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Öte yandan iOS kullanıcıları için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Apple cihazlarda iOS 15.1 ve üzeri sürümlerde WhatsApp hizmeti devam edecek. Kullanıcılar, cihazlarının WhatsApp desteğinin devam edip etmeyeceğini Android sürümünü kontrol ederek öğrenebiliyor. Bunun için Ayarlar menüsünde yer alan “Telefon Hakkında” ya da “Yazılım Bilgileri” bölümüne girilmesi yeterli oluyor. Eğer cihaz Android 6.0 veya üzeri bir sürüme sahipse uygulama kullanılmaya devam edebilecek. Android 5.0 veya 5.1 kullanan cihaz sahiplerinin ise 8 Eylül 2026 tarihine kadar güncelleme yapmaları ya da desteklenen bir cihaza geçmeleri gerekecek.

