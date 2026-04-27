NATO'dan "zirve" haberlerine ayar! "Toplantılar aynen devam edecek!"

Uluslararası basın yayın organlarında çıkan "NATO zirveleri artık her yıl gerçekleşmeyecek" ve "Kararı Genel Sekreter Mark Rutte verecek" iddiaları üzerine NATO kanadından net bir açıklama geldi. İsmi açıklanmayan bir NATO yetkilisi, ittifakın devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki düzenli toplantılarını sürdürme kararlılığında olduğunu belirterek, dezenformasyonun önünü kesti.

NATO, uluslararası basında zirvelerin her yıl gerçekleşmeyeceğine ilişkin haberler hakkında, "NATO, devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki düzenli toplantılarını sürdürmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir NATO yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, geçen yıl Lahey NATO Zirvesi'nde müttefiklerin, 2026'da Türkiye'de bir araya geleceklerini, ardından Arnavutluk’ta bir toplantı düzenleneceğini duyurduğu anımsatıldı.

 

"NATO, devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki düzenli toplantılarını sürdürmeye devam edecek." bilgisine yer verilen açıklamada, zirveler arasındaki süreçlerde ise müttefiklerin ortak güvenliğe ilişkin konularda istişarelerde bulunmayı, planlama yapmayı ve kararlar almayı sürdüreceği kaydedildi.

Uluslararası basındaki haberlerde, NATO zirvelerinin her yıl düzenlenmeyeceğinin tartışıldığı, nihai kararı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin vereceği iddia edilmişti.

İran'dan normalleşme adımları! Bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başladı
Bahreyn'den İran destekçilerine ağır fatura! Bahreyn hükümeti vatandaşlık iptaliyle cezayı kesti!
Beyaz Saray'da İran alarmı! Trump, İngiltere Kralı ile görüşmeden önce dünyaya seslenecek!
Pakistan'dan ABD ve İran kararı
