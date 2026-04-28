Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira

Hakkari’de baharın müjdeleyicisi olarak bilinen "uçkun" sezonun ilk ürünleriyle pazar tezgahlarında yerini aldı.

Foto - Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira

Hakkari’de yüksek kesimlerde kar örtüsü henüz tam kalkmadan, baharın ilk lezzetlerinden uçkun tezgahlarda görülmeye başladı.

Foto - Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira

Doğu Anadolu Bölgesi’nin sarp dağlarında ve zorlu coğrafyasında kendiliğinden yetişen, bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı hem de eşsiz bir lezzet olan uçkun bitkisi, havaların ısınmasıyla birlikte piyasaya çıktı. Özellikle Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, şifa kaynağı olarak gördükleri uçkuna yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede uzun yıllardır kendiliğinde yetişen bitkileri satarak geçimini sağlayan esnaf Osman Orhan, bu yıl ki uçkun piyasası ve ürün tedariki hakkında açıklamalarda bulundu. Uçkunun bu yıl tezgahlara 150 liradan giriş yaptığını belirten Orhan, fiyatların sezon başı olması nedeniyle yüksek olduğunu ifade etti.

Foto - Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira

Uçkunun henüz yeni çıkmaya başladığını ve miktar arttıkça fiyatların normale döneceğini vurgulayan Orhan, şunları kaydetti: "Geçen yıl kilosunu 100 liradan satıyorduk. Bu yıl sezonu 150 liradan açtık. Şu an için ürün az olduğu için fiyat böyle, ancak önümüzdeki günlerde uçkun çoğaldıkça ve havalar iyice ısındıkça fiyatların gerilemesini bekliyoruz. Yıllardır bu işi yapıyorum, her sezon başında benzer bir grafik yaşanıyor."

Foto - Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira

Hakkari genelinde kar örtüsünün henüz tamamen kalkmadığına dikkat çeken Orhan, mevcut ürünlerin iklimi daha ılıman olan bölgelerden getirildiğini belirterek, "Şu an sattığımız uçkunlar Derecik ilçesinden getiriliyor. Orada havalar daha erken ısındığı için ürün erken olgunlaştı. Yüksekova’nın yüksek kesimlerinde karlar henüz tam erimedi. Karlar eridikçe buralarda da uçkun çıkmaya başlayacak ve bolluk yaşanacak" diye konuştu.

Foto - Karlar erimeden tezgaha çıktı! Yayla muzunun destesi 150 lira

Ekşimsi tadıyla bilinen ve bölge halkı tarafından büyük bir iştahla tüketilen uçkun, sadece bir besin maddesi değil, aynı zamanda bir şifa deposu olarak görülüyor. Uzmanlar ve vatandaşlar, antioksidan özelliği yüksek olan bu bitkinin; kanser, şeker ve diyabet gibi hastalıklara karşı koruyucu etkileri olduğuna inanıyor.

