Fenerbahçe'de deprem! Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun bileti kesildi!
Fenerbahçe Spor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti ve zirvenin 7 puan gerisinde kalınmasının ardından beklenen radikal adımı attı. Bugün saat 14.00'te toplanan yönetim kurulu, taraftarın "istifa" tezahüratları ve camiadaki yoğun tepkiler üzerine İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ve tüm teknik heyetiyle yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, konuya dair şu bilgilendirmeyi yaptı:
Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.
Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.