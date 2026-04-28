Spor Fatih Tekke'nin jetonu zaman aşımına uğradı: 'Sanırım şampiyonluğu kaybettik'
Fatih Tekke'nin jetonu zaman aşımına uğradı: 'Sanırım şampiyonluğu kaybettik'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

 

"SORUMLUSU FATİH TEKKE"

"13 aydır, belki daha fazla oldu... Kötü oynadığımız bir ilk yarı. Konyaspor'un golleri kadar, daha net kaçırdıkları da var. Biz de iki tane atabilirdik. Tempo, istek, konumlanma olarak hiçbir şey göremedik. Bunu içeride de söyledim. Sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir!

İkinci yarı tüm riskleri aldık ve uzunlarla oynamaya çalıştık. Bir oyuncunun olmaması, bizim için çok oynamaması anlamına geliyor. Bu maçta değil, bütün maçlarda doğru oynamalısınız. Her maça 3-4 planla hazırlanıyoruz.

İlk yarı için olumlu konuşacak hiçbir şey yok! Sorumlu ben ve ekibim! Bunu düşünmem lazım! Uzun zamandır bu kadar kötü oynadığımız ne Trabzonspor, ne de başka takımlarda hatırlamıyorum! İlk yarı fecaatti! İkinci yarı daha iyiydik.

Antrenmanda bile 'Ben iyiyim' demek yetmez! 'Ben en iyisini yapacağım' demek lazım. Tekrar söylüyorum sorumlusu ben ve ekibim!

 

"SANIRIM BİRİNCİLİĞİ KAYBETTİK"

İkincilik şansımız var ama üçüncülük yakalamamız gereken bir hedef. Birincilik hedefini ise bugün kaybettik sanırım."

