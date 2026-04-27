Beşiktaş - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Fatih Karagümrük skoruyla devam ediyor.
CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
25' Olaitan sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Rashica'nın vuruşunda top yandan auta gitti.
19' Dönen topa Serginho gelişine vurdu. Serginho'nun ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Vasquez gole izin vermedi.
19' Bartuğ ceza yayının sağından kaleyi düşündü. Bartuğ'un şutunda top direkten döndü.
14' Sarı Kart - Emirhan Topçu
9' Sağ kanattan son çizgiye inen Rahica içeri ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
6' Mladenovic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Barış'ın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Vazquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Igor, Mladenovic, Barış Kalaycı, Berkay, Bartuğ, Traore, Larsson, Serginho.