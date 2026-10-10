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Yerel Yere izmarit atanlara kötü haber! Cezadan kaçamadılar
Yerel

Yere izmarit atanlara kötü haber! Cezadan kaçamadılar

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Yere izmarit atanlara kötü haber! Cezadan kaçamadılar

Düzce Belediyesi, “Temiz Şehir Düzce” hedefi doğrultusunda çevre kirliliğine karşı denetimlerini sürdürüyor. Millet Bahçesi’nde kontroller yapan zabıta ekipleri, yere sigara izmariti atan kişileri kamera kayıtlarıyla belirleyerek haklarında para cezası kesti.

Düzce Belediyesi, daha temiz bir Düzce hedefi doğrultusunda çevre temizliği ve farkındalık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan davranışların önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen son denetimlerde, yere sigara izmariti atan vatandaşlar kameralar aracılığıyla tespit edildi. Çevre temizliğini ihlal eden kişilere yönelik para cezası uygulanırken, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda kurallara uyarak izmaritlerini çöp kutusuna atan vatandaşlara ise teşekkür edildi.

"Temiz Şehir Düzce" hedefi doğrultusunda çevre kirliliğinin önlenmesi ve toplumda temizlik bilincinin güçlendirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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