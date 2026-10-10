Gözler artık Barça maçında: Barış mı Sallai mi? Barcelona maçında sağ bek kim?

Roland Sallai, Kasımpaşa önünde kadrodaydı ama oynatılmadı. Milli arayla birlikte maç eksiği oluşan 29 yaşındaki futbolcunun direkt olarak Barcelona gibi zor bir mücadeleyle sahalara dönme ihtimali düşük görülüyor. Yine de konuyla ilgili henüz net karar verilmedi. Özetle Barış bir adım önde gibi...