Gözler artık Barça maçında: Barış mı Sallai mi? Barcelona maçında sağ bek kim?
Singo ve Sallai'nin sağlık durumları sebebiyle Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçına sağ bekte başlamıştı. Sallai tamamen iyileşti. Salı günü ise Barcelona maçı var...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Singo ve Sallai'nin sağlık durumları sebebiyle Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşa maçına sağ bekte başlamıştı. Sallai tamamen iyileşti. Salı günü ise Barcelona maçı var...
Galatasaray'ın iki sağ beki Singo ve Sallai, sahalara dönmeye çalışıyor. Kasımpaşa mücadelesinde Barış Alper Yılmaz, sağ beke yazıldı. Bu arada Macar futbolcu Sallai tamamen düzeldi. Singo'nun ise Barcelona sınavında en iyi ihtimalle kulübede yer alması bekleniyor.
Salı günü oynanacak Barcelona karşılaşmasında sağ bekin kim olacağı henüz belli değil. Teknik Direktör Okan Buruk, maçtan 1 gün önce son kararını verecek. Ve bugünkü tabloda Barış Alper Yılmaz'ın tekrar savunmanın sağına geçeceği konuşuluyor. Fakat Sallai'nin durumunun da son ana kadar takip edileceğini belirtmekte fayda var.
Roland Sallai, Kasımpaşa önünde kadrodaydı ama oynatılmadı. Milli arayla birlikte maç eksiği oluşan 29 yaşındaki futbolcunun direkt olarak Barcelona gibi zor bir mücadeleyle sahalara dönme ihtimali düşük görülüyor. Yine de konuyla ilgili henüz net karar verilmedi. Özetle Barış bir adım önde gibi...
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