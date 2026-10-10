Uzmanlar afetlere yol açan ayrıntıyı açıkladı! Karadeniz’de heyelanı sadece yağmur tetiklemiyor

Heyelanların en büyük sebebi meteorolojik olaylar olduğunu belirten Kara, "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde heyelanların en büyük sebebi meteorolojik olaylar, özellikle de yağışlardır. Yağışların art arda ve yüksek miktarda gerçekleşmesi, toprağın suya doymasına ve heyelanların daha fazla meydana gelmesine neden oluyor. Bir diğer önemli husus ise jeomorfolojik yapı, yani topografik yapıdır. Bölgemiz oldukça eğimli bir arazi yapısına sahip. Buna bağlı olarak eğimli yamaçlarda toprağın yerinde durması zorlaşıyor. Özellikle toprağın üst kısmının geçirgen, alt kısmının ise geçirimsiz olduğu durumlarda, yukarıdan aşağıya doğru gelen su kayma yüzeyinde birikerek üzerindeki toprağın kolaylıkla hareket etmesine neden oluyor. Belirtmemiz gereken üçüncü husus ise insan etkisi, yani beşerî etkilerdir. Yamaçlardaki yerleşimlerden yol açılmasına kadar birçok insan faaliyeti, heyelanların meydana gelmesinde etkili olabiliyor. Heyelanlarda yağış çok önemli. Yağışlı dönemler, toprağın suya doyduğu ve heyelanların en fazla görüldüğü dönemler oluyor. Örneğin yaz mevsiminden sonbahara geçiş döneminde meydana gelen aşırı ve şiddetli yağışlar, suyun toprak içerisinde aşağıya doğru süzülerek kayma düzeyine ulaşmasına neden oluyor. Su, burada adeta kaygan bir zemin oluşturarak toprağın kaymasına sebep oluyor. Dolayısıyla heyelanlar, yağışlı dönemlerde daha sık görülüyor" dedi.