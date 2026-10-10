Deniz Gül niye oldu? Osimhen'in arkasına neden yıldız alınmadı? Gel-me-di-ler!

Ancak alınacak oyuncu, Osimhen'in arkasında bekleyeceğini biliyordu. Bu sebeple de Galatasaray'ın teklifleri reddedildi. Aslında bu durumun bir örneği Manchester City'de yaşandı. İngiliz ekibinin mevcut kadrosunda asıl yeri santrfor olan tek futbolcu; Haaland... Daha önce alınan golcüler de yedek kalmaktan bıktıkları için başka takımlara gitti!