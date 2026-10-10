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Deniz Gül niye oldu? Osimhen'in arkasına neden yıldız alınmadı? Gel-me-di-ler!

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Deniz Gül niye oldu? Osimhen'in arkasına neden yıldız alınmadı? Gel-me-di-ler!

Galatasaray'da Osimhen'in yedeği olarak Deniz Gül alınmıştı. Kamuoyunda, 'Neden daha yıldız bir isim transfer edilmedi?' sorusu var. Ancak işin aslı biraz farklı...

#1
Foto - Deniz Gül niye oldu? Osimhen'in arkasına neden yıldız alınmadı? Gel-me-di-ler!

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrasında Galatasaray uzun süre forvet aradı. Çünkü Osimhen'in yedeği kalmamıştı. Günün sonunda Deniz Gül transferi gerçekleşti. Transfer döneminin sonlarına doğru Deniz Gül alındı. Porto'ya 10 milyon ödendi. 22 yaşındaki futbolcuyla da 30 Haziran 2031 tarihine kadar mukavele yapıldı.

#2
Foto - Deniz Gül niye oldu? Osimhen'in arkasına neden yıldız alınmadı? Gel-me-di-ler!

1.92 boyundaki futbolcu, Osimhen'in sakatlık sürecinde şanslar buldu. Ancak henüz gol sevinci yaşayamadı. Kamuoyunda birçok kişi, Deniz yerine daha yıldız bir ismin alınması gerektiğini konuşuyor. Fakat işin aslı farklı... Galatasaray Yönetimi, tam da söylenen profildeki bazı isimlere gitti...

#3
Foto - Deniz Gül niye oldu? Osimhen'in arkasına neden yıldız alınmadı? Gel-me-di-ler!

Ancak alınacak oyuncu, Osimhen'in arkasında bekleyeceğini biliyordu. Bu sebeple de Galatasaray'ın teklifleri reddedildi. Aslında bu durumun bir örneği Manchester City'de yaşandı. İngiliz ekibinin mevcut kadrosunda asıl yeri santrfor olan tek futbolcu; Haaland... Daha önce alınan golcüler de yedek kalmaktan bıktıkları için başka takımlara gitti!

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