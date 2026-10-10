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Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

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Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

Demir yolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte düzenleme yapıldı.

#1
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

#2
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

Buna göre, yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.

#3
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.

#4
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

#5
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

#6
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

#7
Foto - Yolcu haklarında değişiklik: demir yolu ile seyahatte yeni kurallar

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