Çeşme Belediyesi'ne yapılan operasyonda önemli gelişme: 10 kişi tutuklandı!

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 5 Ekim'de Çeşme Belediyesine ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı üzerine derinleştirildi. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yapılan olayla ilgili yürütülen araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından daha önce de soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANMIŞLARDI

Delillerin karartılma ihtimali üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ekim saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen baskınlarda; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar, emlakçı Şahin Özer ve eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve belediyedeki çalışma odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu.

"MÜDÜRÜN NET KARARIYMIŞ"

Soruşturma dosyasına giren gizli çekim videolar ve WhatsApp yazışmaları ise rüşvet ağının nasıl işlediğini ortaya çıkardı. İddiaya göre, bir vatandaştan yasal harcın 2,5 katı fazlasını isteyen şüpheliler, parayı belediyenin kasası olarak kullandıkları bir personelin şahsi hesabına yönlendirdi. İhbarcı tarafından kaydedilen görüntülerde, şikayetçi vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesinde; sözleşme ve kontrat gibi belgelerin onaylanması için dönen pazarlıklar yer aldı. Görüşmede belediye personelinin, istenen fahiş miktar için "Müdürün net kararıymış, bu şartı koymuş" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ayrıca konuşmalarda, üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı oluşturmasın" denilerek işi alt kademedeki memurlar üzerinden yürüttükleri anlaşıldı.

70 BİN TL'LİK RÜŞVET DEKONTU DOSYADA

WhatsApp yazışmaları ve para transferine ait dekontlar da operasyonun en önemli delilleri arasında yer aldı. Dosyaya giren ekran görüntülerine göre; ÇEŞTUR personeli Aziz Metin, vatandaşa WhatsApp üzerinden Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait IBAN numarasını gönderdi. Rüşvet ağında 'kasa' olarak kullanıldığı değerlendirilen bu hesaba paranın acil yatırılması için Metin'in, "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın" şeklinde baskı yaptığı tespit edildi. Yapılan telefon görüşmelerinde 50 bin lirası elden veya hesaba, 20 bin lirası ise otel harcı olmak üzere toplam 70 bin lira istendiği kayıtlara yansıdı. Vatandaşın, "Ben elden veremem, IBAN atın" demesi üzerine çarkın IBAN üzerinden işletildiği ortaya çıkarken; ihbarcının söz konusu hesaba 70 bin lira göndererek dekontu "70 bin TL attım" mesajıyla şüphelilere ilettiği tespit edildi..

BAŞKAN YARDIMCISI VE MÜDÜRLER TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çeşme Adliyesine sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memuru Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş, işletme sahibi Yücel Güngör, pansiyon sahibi Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer tutuklanarak Aliağa Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ile ÇEŞTUR büro memuru Deniz Songül Yalçın ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.