Haydut ABD'den dünyayı tehdit eden nükleer hamle! Sinsice silahlanıp diğer ülkelere nükleer ambargosu uyguluyorlar!

Uluslararası arenada nükleer silahsızlanma masalları anlatan ancak kendi nükleer cephaneliğini her geçen gün artıran ABD yönetimi, yeni füzelerin konuşlandırma tarihini Eylül 2032'ye çekti. Kongre'den geçen milyarlarca dolarlık bütçeyle denizaltılarını nükleer dehşet makinelerine dönüştürmeyi hedefleyen haydut devlet, küresel barışı ve huzuru bir kez daha açıkça tehdit etti.

Program, SLCM-N’lerin (Denizaltıdan Atılan Seyir Füzesi-Nükleer) 2013 yılında hizmet dışı bırakılan nükleer başlıklı Tomahawk füzelerinin yerini alması amacıyla geliştiriliyor. Program kapsamında füze geliştirme, uçuş sistemi entegrasyonu ve fırlatma konteynerleri üzerinde çalışılacak. Faaliyetlerin 31 Aralık 2027’ye kadar tamamlanması bekleniyor.

Füze geliştirme ve sistem entegrasyonu çalışmalarını Dynetics, Raytheon ve Northrop Grumman üstlenecek. Fırlatma konteynerlerine yönelik anlaşmalar ise Northrop Grumman Mission Systems ve Pacific Engineering firmalarına verildi.

Nükleer Tomahawk Kapasitesi geri dönüyor

ABD, nükleer başlıklı TLAM-N Tomahawk füzelerini 1980’lerin ortalarında su üstü gemilerinde ve denizaltılarda konuşlandırmaya başladı. Füzeler 1990’ların başında su üstü gemilerinden çekildi. Nükleer başlıklı Tomahawkların emeklilik süreci ise 2013’te tamamlandı.

SLCM-N programı, Trump yönetiminin 2018’de yayımladığı Nükleer Durum İncelemesi ile yeniden gündeme geldi. Raporda, yeni füzenin bölgesel caydırıcılığı güçlendirmesi ve ABD ile müttefiklerine yönelik tehditlere karşı ek bir müdahale seçeneği sunması hedeflendi.

Biden yönetimi programın iptal edilmesini önerse de Kongre, finansmanı koruyarak geliştirme çalışmalarının sürmesini sağladı.

SLCM-N için 2032 hedefi

ABD Kongre Araştırma Servisi’ne göre, 2025’te yürürlüğe giren bütçe yasasıyla füze geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için 2 milyar dolar, nükleer harp başlığı için ise 400 milyon dolar kaynak ayrıldı.

2024 mali yılı savunma yasası, füze için İlk Operasyon Kabiliyeti tarihini 30 Eylül 2034 olarak belirlemişti. Ancak 2026 mali yılı savunma yasasıyla bu hedef öne çekildi ve sınırlı sayıda nükleer seyir füzesinin en geç Eylül 2032’ye kadar sınırlı harekat konuşlandırmasına hazır olması istendi.