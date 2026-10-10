Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 3'e indirim olmayacak! İşte sebebi...

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye topraklarında üretilmesine ve %25'lik ÖTV diliminde yer almasına rağmen araç, Türkiye'de Ar-Ge merkezi bulunmaması nedeniyle Togg modellerine sağlanan özel kamu finansmanı ve kredi avantajlarının dışında kaldı.

Giriş versiyonu 1,8 milyon TL'den satışa sunuldu!

Türkiye'de dört farklı donanım paketiyle yollara çıkan IONIQ 3'ün Select donanımlı giriş versiyonu 1 milyon 799 bin TL'lik başlangıç etiketiyle vitrine çıktı. Uzun menzilli seçeneklerde Trend paketi 2 milyon 99 bin TL, Prime 2 milyon 249 bin TL ve en üst donanım olan N Line EVO ise 3 milyon 220 bin TL'den alıcı bekliyor. Giriş seviyesinde 147 beygirlik motoruyla 343 km menzil vaat eden araç, 61 kWh bataryalı uzun menzil versiyonlarında ise 482 kilometreye kadar sürüş imkanı tanıyor.