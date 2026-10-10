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Otomotiv Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 3'e indirim olmayacak! İşte sebebi...
Otomotiv

Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 3'e indirim olmayacak! İşte sebebi...

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Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 3'e indirim olmayacak! İşte sebebi...

Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin İzmit'teki tesislerinde üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç edeceği tamamen elektrikli modeli IONIQ 3 Türkiye pazarına girdi.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre, Türkiye topraklarında üretilmesine ve %25'lik ÖTV diliminde yer almasına rağmen araç, Türkiye'de Ar-Ge merkezi bulunmaması nedeniyle Togg modellerine sağlanan özel kamu finansmanı ve kredi avantajlarının dışında kaldı.

Giriş versiyonu 1,8 milyon TL'den satışa sunuldu!

Türkiye'de dört farklı donanım paketiyle yollara çıkan IONIQ 3'ün Select donanımlı giriş versiyonu 1 milyon 799 bin TL'lik başlangıç etiketiyle vitrine çıktı. Uzun menzilli seçeneklerde Trend paketi 2 milyon 99 bin TL, Prime 2 milyon 249 bin TL ve en üst donanım olan N Line EVO ise 3 milyon 220 bin TL'den alıcı bekliyor. Giriş seviyesinde 147 beygirlik motoruyla 343 km menzil vaat eden araç, 61 kWh bataryalı uzun menzil versiyonlarında ise 482 kilometreye kadar sürüş imkanı tanıyor.

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Yorumlar

ata

çöp kadar pili çöpe attın mı yandın... efenim dönüşüm, değişim, atık pil kutusu, falan filan... iyi de 500er kiloluk bu yürüyen pilleri nerde şeettirecekler acaba... bi on senesi var dünyanın tam boğulmasına....
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