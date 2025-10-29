Yere düşen bayrakları yağmur altında tek tek topladı

Erzincan'da bir vatandaşın yola düşen Türk bayraklarını yağmur altında toplaması takdir gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Ordu Caddesi üzerinde asılan Türk bayraklarından birkaç tanesinin, olumsuz hava şartları nedeniyle ipleri gevşedi.

Yola düşen bayrakları gören bir vatandaş, aracını yol kenarına park edip refüje çıktı. Burada yoğun yağmura rağmen bayrakları toplayan vatandaşı, başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Vali Hamza Aydoğdu, vatandaşın görüntüsünü sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "29 Ekim sabahı. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun, sert esen rüzgarın önünde yere düşen bayrağımızı, bir vatandaşımız eğilip usulca yerden alıyor, titizlikle katlıyor, yüreğine bastırıyor. İşte memleket sevdası budur, işte bayrak aşkı budur. Hilal uğruna çarpan her yüreğe selam olsun."