Yere çöp ve çekirdek kabuğu atana ceza

Mersin’in merkez Mezitli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahillerde bir dizi tedbirler aldı. Parklarda dinlenenleri yerlere çöp, çekirdek kabuğu atma konusunda uyaran ekipler, bundan sonra yapacakları denetimlerde kurallara uymayanlara ceza uygulayacaklarını ifade ettiler. Ekipler ayrıca denize girenlere ise uygun kıyafet ve görüntü konularında uyarılarda bulundu.

Mezitli Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların daha rahat yaşaması için bir dizi önlem aldı. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi zabıtası ekipleri, parkları kullananları yerlere çöp ve çekirdek kabuğu atılmaması konusunda uyardı. 3 yıldır yerlere çekirdek kabuğu atanlar hakkında cezai işlem uygulandığı hatırlatılan ekipler, daha temiz bir çevre için öncelikli olarak yerlere çöp atılmaması gerektiğine dikkat çekti. Sıcakların başlamasıyla birlikte Mersin merkezinde denize girilebilecek ilçe olan Mezitli’de plajlar da dolmaya başladı. Zabıta ekipleri uygunsuz şekilde denize girenlere, plajları amacının dışında kullananları, cep telefonu ve kameralarla görüntü alanları da uyardı. Yoğun şikayetlere neden olan Mezitli sahillerinde iç çamaşırı gibi uygunsuz kıyafetlerle denize girilmesinden dolayı oluşan rahatsızlıklara karşı müdahalelerde bulanacakları uyarısında bulunan ekipler, vatandaşlardan da bu şekilde davrananlar hakkında zabıta ve emniyete ihbarda bulunmalarını istedi.

Parklarda ve sahiller için yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, alınan önlemlerle kirlenmenin büyük oranda önüne geçilebildiğini savundu. Özellikle Suriye’den yaşanan göç sonrası büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Bizim kendimize özgü kültürümüz, geleneğimiz var. Suriye’de yaşanan savaş sonrası Mezitlimize gelenlerin de bu kuralları uymasını istememiz en büyük hakkımız. Birlikte yaşayacaksak bunun kuralları olmalıdır. Parklarda plajlarda iç çamaşırlarıyla denize giriyorlar, nargile içen, ellerinde telefonlarla sürekli görüntülerimizi çekenler var. Uyarmaya da korktuğumuzdan daha az kullanır hale gelmiştik. Zabıtamızın bu yönde ki uyarıları sonrası gözle görülür düzelme var. İlgililere teşekkür ederiz” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana yaşayanların Mezitli’de olmaktan mutlu olduğu bir kent oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Aldığımız tüm önlemlere ve yaptığımız çalışmalara rağmen son dönemde vatandaşlarımızdan yoğun şekilde şikayetler gelmeye başladı. Parklara çöp ve çekirdek atılmasına karşı cezai işlem uygulamaya başladık ve bu konuda oldukça da başarılı olduk diyebiliriz. Son dönemde artan şikayetlerden bir tanesi de sahillerin uygunsuz şekilde kullanılmasına yönelikti. Artık denize girmek istemediklerini ifade eden vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine plajlarımızda yeni bir çalışma başlattık. Plajı her ne şekilde olursa olsun uygunsuz kullanan, iç çamaşırları ile denize giren, denize girenlerin görüntülerini çekenleri, nargile içenleri, mangal yakanları zabıta arkadaşlarımız uyarıyor. Bu şekilde Mezitli’de birlikte yaşama kültürünü geliştireceğiz. Çöpünü çöp tenekesine atanlara, plajları uygun şekilde kullananlara, temiz tutanlara ve yerlere çekirdek kabuğu atmayan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.