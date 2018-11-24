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Yerden 6 bin metre yüksekte rekor denemesi

- Selçuk'taki THK Havacılık Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen paraşütçüler, havada çoklu tutuşma Türkiye rekorunu kırmak için çalışmalara devam etti

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:19
Yerden 6 bin metre yüksekte rekor denemesi


İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 41 lisanslı paraşütçü, Türkiye Serbest Düşüşte El Ele Tutuşma Rekoru denemeleri yaptı.

THK Efes Uçuş Okulu sorumluluğundaki denemelere Hava Kuvvetleri Komutanlığı, C-160 Transall tipi uçakla destek verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından rekor kırmak için bir araya gelen lisanslı paraşütçüler, denemelerin ilk 4 gününde hava koşulları ve teknik nedenlerle atlayış yapamadı.

Bugünkü denemelerde eğitmenden aldıkları taktikler sonrası uçağa binen paraşütçüler, 6 bin metre yüksekten atlayışlar yaptı.

Atlayışlarda, 2015 yılında 39 kişiyle ulaşılan Türkiye Serbest Düşüşte El Ele Tutuşma Rekoru kırılamadı.


- Rekor denemelerine devam


Okul müdürü Fikret Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havada çoklu tutuşma denemelerini 7 yıldır yaptıklarını ve 3 yıl önce 39 kişi ile rekor kırdıklarını söyledi.

Söğüt, rekor denemesine iş insanı, memur, doktor, avukat, öğrenci gibi birçok gruptan insanın katıldığını ifade ederek, paraşütçülük tutkusuna sahip kişilerin atlayışlardan kolay kolay vazgeçmediğini aktardı.

Selçuk'taki rekor denemelerini yönetmek üzere Moskova'dan Türkiye'ye gelen Rus Victor Kratsov ise bugüne kadar 11 bin 453 atlayış yaptığını, Türkiye'de 2. kez rekor denemesi yapmak üzere bulunduğunu ifade etti.

Hava şartlarının olumsuz olduğunu ifade eden Kratsov, "Bugün rekor olmadı. Hava şartları kötüydü. Şu ana kadar 4 atlayış yaptık. Rekor için 20 atlayış olması gerekiyordu." diye konuştu.

Denemeye katılanlardan diş hekimi Hülya Kubilay da 8 yıldır paraşüt sporuyla ilgilendiğini dile getirerek, "Bu sporun heyecanı bizi tutuyor. Rekor deniyoruz. Bu defa olmadı ama denemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denemeler sırasında Selçuk semalarında renkli görüntüler oluştu.

Öte yandan, denemelerin ileriki tarihlerde THK Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde devam edeceği belirtildi.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:19
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