  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Arif Kocabıyık, CHP'ye katılmış ve rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı. 'Büyük bomba' transferi olarak lanse edilen Kocabıyık'ın üyeliği ise sadece bir gün sürdü.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Özel'in salı günü CHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis'e gelen konuklarını kabul ettiği, partiye katılma istediği iletilen Kocabıyık'a da rozet takılmasının rica edildiği belirtildi.

CHP'den yapılan açıklamada Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

 

"CHP’NİN İLKELERİ VE DEĞERLERİYLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis’e gelen konuklarını kabul etmiştir. Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya’dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık’a da rozet takılması rica edilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır. Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyman

O kadar dingolaşan bir parti olmuş ki, ismini, cismini bilmedikleri birine genel başkan rozet takıyor, sonra da pişman oluyor! Yav bu parti nasıl bir parti?

Turan

"kalabalık ve yoğun görüşme trafiği" derken? Yol geçen hanı değil söz konusu olan; değil mi? Dört kişilik yat macerasına CIA, mossad, KGB, İHA, siha, uçak gemisi filan karışınca aman dikkat özgür mazallah...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23