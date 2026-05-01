Dünya Almanya’da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar...
Dünya

Almanya’da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya'da camiye nefret saldırısı: Domuz kanıyla yıkadılar...

Almanya’nın 44 bin nüfuslu Memmingen kentinde DİTİB’e bağlı Memmingen Merkez Camisi’ne 1 Mayıs sabah namazı sırasında domuz kafası ve domuz kanı atılarak saldırı düzenlendi. Olay, sabah namazı için camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek polise bildirildi.

Saat 04.00 sularında sabah namazını kılmak için Memmingen Merkez Camii’ne gelen cemaat, cami girişindeki kan ve domuz kafasını  görünce polisi aradı.

Saldırgan ya da saldırganlar, domuz kafasını mermer taş üzerinde yazılı cami isminin hemen üzerine yerleştirdi. Ayrıca cami tabelası ile birlikte duvarlara, bazı kapı ve pencerelere domuz kanı sürüldüğü tespit edildi. Saldırganların olay sonrası hızla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın 1 Mayıs İşçi Bayramı’na denk gelen Cuma sabahında gerçekleşmesi dikkat çekerken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, görgü tanıklarının Memmingen Emniyeti ile irtibata geçmesini istedi.

İbadet saatinde gerçekleşen çirkin saldırı, bölgede yaşayan Müslüman toplum başta olmak üzere geniş kesimlerin tepkisine neden oldu. Olayın, İslamofobik bir nefret suçu olabileceği değerlendiriliyor.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ MÜSLÜMAN KARŞITI

Deutschlandfunk'un haberine göre, Hak savunucusu sivil toplum kuruluşu (CLAIM) eş direktörü Rima Hanano, “Toplumda aşırı derecede İslam karşıtı duygular görüyoruz. Her iki kişiden biri Müslüman karşıtı ifadelerle hemfikir” diyerek endişelerini dile getirdi.

Almanya'da Müslüman toplumu hedef alan İslamofobik saldırılar son yıllarda alarm verici boyutlara ulaştı. CLAIM'in verilerine göre, 2024 yılında ülkede 3 bin 80 İslamofobik olay kayıtlara geçti. Bu rakam, 2023 yılındaki bin 926 vakaya kıyasla yüzde 60’lık dramatik bir artış anlamına geliyor ve günde ortalama sekiz saldırıya denk geliyor.

Saldırıların şiddet düzeyi de artarken, 2025'te 2 cinayet, 198 fiziksel saldırı ve camileri hedef alan 70’ten fazla saldırı kaydedildi. Müslüman kadınlar saldırılarda en çok hedef alınan grup olurken, olayların yüzde 71’i kadınlara yönelik gerçekleşti.

koray

Bosverin, bu tip provakosyonlari. Yikarsin temizlenir. Caminin disi degil ici ve temsil ettigi inanc onemli olan.

Eeeyyyt Almanya deriz

Sonra da kinariz
