Marksistlere finansörlük! Bir yanda kavga ve barikat, bir yanda ülkücü Mansur’a bak

Sosyalist BirGün, 1 Mayıs İşçi Bayramı’na özel hazırladığı reklamda büyük bir çelişkiye imza attı. Gazete, bir yandan emek ve dayanışma mesajları verirken, iç sayfalarında "ülkücüyüm ve milliyetçiyim" kimliğini her fırsatta vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın reklamına yer verdi. BirGün gazetesi, sosyalizm ve sol değerleri yayın politikasının merkezine koymasına rağmen, 1 Mayıs gibi sembolik bir günde ideolojik olarak zıt kutupta yer alan bir ismin tanıtımını yaptı.

Gazetenin sosyalist kimliğiyle bağdaşmayan bu tutumu, özellikle "bağımsız medya" vurgusu yapan mecranın reklam kriterlerinin sorgulanmasına neden oldu. Mansur Yavaş'ın her fırsatta dile getirdiği milliyetçi kökeni ile BirGün'ün evrensel sol değerleri arasındaki uçurum, 1 Mayıs özel sayısında somut bir reklam ilanıyla mühürlenmiş oldu.

BirGün’ün ikiyüzlülüğü Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde de masaya yatırıldı. Programda gazete manşetlerini ve gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, “Batsın sizin sosyalizminiz. Birinci sayfasına sosyalizmi koyan sosyalist, Marksist BirGün’de Mansur Yavaş’ın reklamının ne işi var diye bir taradım, Yavaş’ın dışında ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne Tunceli Belediyesi… BirGün’de tek reklam milliyetçiyim ülkücüyüm diyen Mansur Yavaş çıkmış. Yazıklar olsun diyorum” ifadelerini kullandı.