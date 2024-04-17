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Yaşam Yerde hareketsiz yatıyordu! Korkunç gerçek ambulans gelince ortaya çıktı
Yaşam

Yerde hareketsiz yatıyordu! Korkunç gerçek ambulans gelince ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 14:24:00 -
Yerde hareketsiz yatıyordu! Korkunç gerçek ambulans gelince ortaya çıktı

Kocaeli'nde bir kişi yerde hareketsiz yatan bir kişi için ihbarda bulundu. Sağlık ekibi yerde yatan kişinin öldüğünü belirtti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların, ‘Yerde hareketsiz yatıyor’ diye ihbar ettiği kişi, sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde ölü olduğu ortaya çıktı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar, Şehit Musa Sokak üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 25 yaşındaki Çelik Ocakoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerine gelen cenaze nakil aracıyla 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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