Avrupa'da iç savaş: Ordu sokağa iniyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fransa’da protestoların ardından güvenlik önlemleri artırılıyor. Başbakan Sébastien Lecornu cumartesi günü ülke genelinde geniş çaplı güvenlik konuşlandırılacağını açıklarken, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez askeri birliklerin polisle birlikte görev yapacağını bildirdi.
Fransa’da protestoların ardından güvenlik önlemleri artırılıyor. Başbakan Sébastien Lecornu cumartesi günü ülke genelinde geniş çaplı güvenlik konuşlandırılacağını açıklarken, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez askeri birliklerin polisle birlikte görev yapacağını bildirdi.
Fransa'da 17 Ekim'de Paris, Marsilya, Lyon ve diğer kentlerde yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ardından hükümet yeni güvenlik önlemlerini duyurdu. Cumartesi günü düzenlenecek yeni gösteriler öncesinde geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatma kararı alan hükümet, polise askerin de destek vereceğini açıkladı.
PARİS'TE BUGÜN DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Yeni önlemlerin yanı sıra başkent Paris'te bugün de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
LECORNU: 'ÇOK BÜYÜK ÖLÇEKLİ OLACAK'
Başbakan Sebastien Lecornu, salı günü yaptığı açıklamada, cumartesi günü planlanan yeni protestolar öncesinde güvenlik güçlerinin geniş çaplı seferber edileceğini söyledi. Lecornu, "Gelecek cumartesi yapılacak güvenlik konuşlandırması çok büyük ölçekli olacak." diyerek önceliklerinin kamu düzenini yeniden sağlamak olduğunu belirtti.
PARLAMENTODA SERT TARTIŞMALAR ARASINDA ASKER KARARI
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, parlamentoda zaman zaman sert tartışmalara sahne olan oturumda, askeri birliklerin polisle birlikte görevlendirileceğini açıkladı.
'SAVUNMASIZ BIRAKILDI' ELEŞTİRİSİ SONRASI STRATEJİ DEĞİŞİYOR
Hükümet ayrıca kent merkezlerinin şiddet olaylarına karşı savunmasız bırakıldığı yönündeki eleştirilerin ardından güvenlik stratejisinde değişikliğe gidileceğini bildirdi.
Kaynak:
SuperHaber